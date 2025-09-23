Prezidentas siūlo atgaivinti dviejų valstybių sprendinį su Palestinos ir Izraelio sostine Jeruzalėje

Lietuvos vadovo nuomone, tai vienintelis būdas išspręsti Izraelio ir Palestinos ginčą.
„Nėra kitos alternatyvos kaip tik atgaivinti įtikinamą politinį procesą, kuriuo siekiama dviejų valstybių sprendimo – užtikrinti, kad Izraelio valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa, suvereni ir tvari Palestinos valstybė galės sugyventi kaimynystėje taikiai, saugiai ir pripažindamos viena kitą, o Jeruzalė bus abiejų valstybių sostinė“, – antradienio vakarą Lietuvos laiku savo kalboje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Niujorke sakė G. Nausėda.
JT Generalinės Asamblėjos posėdyje pirmadienį Palestinos valstybę oficialiai pripažino Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, Malta ir kitos šalys – tai jau padarė dauguma Europos valstybių. Vis tik JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Trampas) antradienį pareiškė, kad toks dalies Vašingtono sąjungininkių sprendimas yra apdovanojimas islamistų grupuotei „Hamas“ už „siaubingus žiaurumus“.
Tuo metu Lietuvos prezidentas ragino praleisti Izraelio blokuojamą humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą, kuriame tęsiasi Izraelio kariuomenės smūgiai prieš „Hamas“.
G. Nausėda, be kita ko, pareiškė, kad kariniai veiksmai Gazos Ruože priartėtų prie pabaigos, jei „Hamas“ paleistų likusius įkaitus.
„Kad užkardytume badą privalome leisti humanitarinei pagalbai be kliūčių pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Tuo pačiu metu besąlyginis visų tebelaikomų Izraelio įkaitų paleidimas – esminis žingsnis siekiant nutraukti karo veiksmus“, – pasaulio lyderiams akcentavo prezidentas.
Jis pabrėžė, kad Lietuva pritaria JAV, Kataro ir Egipto pastangoms tarpininkauti konflikte, smerkia bet kokius „tvirtai ir ilgalaikei“ taikai Artimuosiuose Rytuose pasiekti trukdančius veiksmus.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
