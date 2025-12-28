 Husių lyderis sako, kad Izraeliečiai Somalilande taps taikiniu

2025-12-28 23:06
BNS inf.

Husių sukilėlių lyderis įspėjo, kad bet koks Izraelio buvimas Somalilande bus laikomas „kariniu taikiniu“, teigiama sekmadienį paskelbtame pareiškime, kuriame paskutinį kartą pasmerkiamas Izraelio žingsnis pripažinti atskilusį regioną.

Husių lyderis sako, kad Izraeliečiai Somalilande taps taikiniu / MOHAMMED HUWAIS / AFP nuotr.

