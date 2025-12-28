„Bet kokį Izraelio buvimą Somalilande laikome mūsų ginkluotųjų pajėgų kariniu taikiniu, nes tai yra agresija prieš Somalį ir Jemeną ir grėsmė regiono saugumui“, – sakė grupuotės vadas Abdulmalikas al Houthi (Abdulmalikas Husis), sakoma sukilėlių žiniasklaidos internete paskelbtame pareiškime.
Husių lyderis sako, kad Izraeliečiai Somalilande taps taikiniu
2025-12-28 23:06
Husių sukilėlių lyderis įspėjo, kad bet koks Izraelio buvimas Somalilande bus laikomas „kariniu taikiniu“, teigiama sekmadienį paskelbtame pareiškime, kuriame paskutinį kartą pasmerkiamas Izraelio žingsnis pripažinti atskilusį regioną.
Husių lyderis sako, kad Izraeliečiai Somalilande taps taikiniu / MOHAMMED HUWAIS / AFP nuotr.
