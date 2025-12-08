 Prezidentas: VGT vertins galimybes užšaldyti arba konfiskuoti Lietuvoje esantį Baltarusijos turtą

Prezidentas: VGT vertins galimybes užšaldyti arba konfiskuoti Lietuvoje esantį Baltarusijos turtą

2025-12-08 22:51
Paulius Perminas (BNS)

Priemones, kaip dorotis su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsme, gruodžio viduryje aptarsianti Valstybės gynimo taryba (VGT), be kita ko, diskutuos, koks Minsko turtas, kuris yra Lietuvoje, galėtų būti užšaldytas arba konfiskuotas, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič/ BNS nuotr.

„Valstybės gynimo taryboje kalbėjome apie integruotą oro gynybą. Kalbame dabar apie kitus klausimus, kurie bus paliesti kitoje Valstybės gynimo taryboje. Pirmiausia, apie tai, koks yra Baltarusijos turtas ir kokios galimos galimybės šioje srityje. Tai yra tiesiog užšaldyti arba konfiskuoti Baltarusijos turtą, kuris yra Lietuvos Respublikoje“, – LRT televizijai pirmadienį sakė šalies vadovas.

Praėjusią savaitę prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius teigė, kad iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryta VGT turėtų susirinkti gruodžio viduryje, tačiau kokie tiksliai sprendimai bus teikiami, nedetalizavo.

Po paskutinio lapkritį vykusio tarybos posėdžio paskelbta apie tai, kad Lietuva per artimiausius trejus metus išvystys integruotą oro gynybos sistemą už kelis šimtus milijonų eurų.

 

