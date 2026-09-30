 Prezidentas: pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti užsakyti

Prezidentas: pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti užsakyti

2026-09-30 16:34
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos.

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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Pasikartojimas incidentų – menamų ir tikrų incidentų – per pakankamai trumpą laiką leidžia man manyti, kad visa tai yra ne kažkokie atsitiktiniai emocijų prasiveržimai, o tai yra akcijos, už kurių reikia ieškoti užsakovų“, – LNK žiniomis trečiadienį sakė G. Nausėda.

„(Už to galėtų būti – BNS) bet kas, įskaitant ir šalių į Rytus veiksmus. (...) Žiūrėkite, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais ir kas trimituoja pirmiausia apie tokio pobūdžio incidentus Lietuvoje“, – teigė jis.

BNS skelbė, kad rugsėjo viduryje Vilniuje, Etmonų gatvėje, viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga – Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo.

Incidentas fiksuotas ir Kaune – rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke, prie mečetės, atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.

Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
prezidentas
religinės bendruomenės

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