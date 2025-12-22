 Prezidentas: LRT pataisų valdantieji nestums buldozeriu

Prezidentas: LRT pataisų valdantieji nestums buldozeriu

2025-12-22 12:19
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valdantieji pažadėjo nebesiimti skubos priimant pataisas, kurios lengvina Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovo atleidimo tvarką.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda

Tuo metu opozicija, pasak šalies vadovo, patikino, kad nebesiims filibusterio taktikos.

„Manau, kad išeitį radome. Pirmiausia turime geranoriškai pripažinti,(...) kad skubos tvarka tokių rimtų įstatymų pakeitimų būti daroma negali, skuba reiškia tik viena – nenorima išklausyti kitokios nuomonės, nenorima išklausyti ekspertų išvadų, rekomendacijų ir kad stumiama buldozeriu“, – po susitikimo su Seimo frakcijų lyderiais pirmadienį sakė G. Nausėda.

„Viena vertus, iš pozicijos pusės nebus buldozerio, kita vertus, iš opozicijos pusės, tokį pažadą išgirdome, nebus filibustinimo“, – teigė jis.

