 Valdantieji nusprendė atidėti LRT įstatymo pataisas

Valdantieji nusprendė atidėti LRT įstatymo pataisas

2025-12-19 10:23
Jūratė Skėrytė (BNS)
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Valdantieji nusprendė atidėti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, kuriomis lengvinama visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarka, priėmimą į kitus metus.

Valdantieji nusprendė atidėti LRT įstatymo pataisas
Valdantieji nusprendė atidėti LRT įstatymo pataisas / J. Stasevičiaus/LRT nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Antradienį, 23 dieną, nesvarstysime LRT pataisų ir tada turėsime tarpą, kada sugrįšime su tuo tęstiniu svarstymu apie visą valdyseną ir formavimą jau kitų metų pradžioje, galbūt įtraukdami ir Seimo narius, ir visuomenės atstovus, ekspertus“, – žurnalistams penktadienį sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

„(Kultūros – BNS) komiteto darbas, tikėtina, bus atnaujintas, kada sugrįš komiteto pirmininkas, tai galėtų būti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje, kai turėsime kažkokį sprendimo variantą, galėsime balsuoti plenarinėje sesijoje“, – teigė jis.

Šiame straipsnyje:
LRT
LRT pataisos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų