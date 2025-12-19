Valdantieji nusprendė atidėti LRT įstatymo pataisas

„Antradienį, 23 dieną, nesvarstysime LRT pataisų ir tada turėsime tarpą, kada sugrįšime su tuo tęstiniu svarstymu apie visą valdyseną ir formavimą jau kitų metų pradžioje, galbūt įtraukdami ir Seimo narius, ir visuomenės atstovus, ekspertus“, – žurnalistams penktadienį sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„(Kultūros – BNS) komiteto darbas, tikėtina, bus atnaujintas, kada sugrįš komiteto pirmininkas, tai galėtų būti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje, kai turėsime kažkokį sprendimo variantą, galėsime balsuoti plenarinėje sesijoje“, – teigė jis.
Naujausi komentarai