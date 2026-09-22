Prezidentas: Lietuvai – puiki žinia

„Puiki žinia Lietuvai – JAV kariai ir toliau bus mūsų šalyje. Esame dėkingi Prezidentui Donaldui Trumpui ir JAV administracijai už šį sprendimą, kuris yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono saugumui. JAV karinis buvimas Lietuvoje yra nepamainoma mūsų atgrasymo ir kolektyvinės gynybos dalis, o sąjungininkų pasiryžimas būti kartu su mumis siunčia aiškią žinią, kad NATO yra pasirengusi ginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą“, – antradienį Prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas G. Nausėda.
Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
Pasak G. Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, „transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbūs“.
„Kartu tai dar vienas konkretus įrodymas, kad stipresnė Europa ir tvirtas Amerikos įsipareigojimas Europos saugumui vienas kitą papildo“, – rašoma pranešime.
Puiki žinia Lietuvai – JAV kariai ir toliau bus mūsų šalyje.
Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika.
Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
BNS skelbė, kad rugpjūtį JAV išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisiimant pagrindinį vaidmenį dėl žemyno gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus.
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