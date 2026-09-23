 Prezidentas apie KAM šventę: tokie dalykai diskredituoja krašto apsaugos finansavimą

Prezidentas apie KAM šventę: tokie dalykai diskredituoja krašto apsaugos finansavimą

2026-09-23 19:29
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Krašto apsaugos ministerijai (KAM) už beveik 48 tūkst. eurų surengus šventę darbuotojams, prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.

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<span>Prezidentas apie KAM šventę: tokie dalykai diskredituoja krašto apsaugos finansavimą</span>
Prezidentas apie KAM šventę: tokie dalykai diskredituoja krašto apsaugos finansavimą / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Tokie dalykai kompromituoja ir diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Tikiuosi principingo KAM požiūrio. Tai negali kartotis“, – šalies vadovo poziciją BNS perdavė jo patarėjas Frederikas Jansonas.

Ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“ rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus Bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių.

Galutinė renginio sąmata siekė 47 tūkst. 559 eurus, iš jų 44 tūkst. 994 eurai – KAM lėšos, likę – renginio dalyvių.

Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės „Baltos varnos“, atlikėjo Donato Montvydo, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymams, kitoms renginio aptarnavimo paslaugoms.

KAM teigimu, šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.

Pasak „Lrytas“, pernai, kuomet KAM vadovavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, tokios šventės buvo atsisakyta, o kai jai vadovavo konservatoriai, šventė vykdavo tik ministerijos erdvėse, už kelis kartus mažesnę sumą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
šventė
KAM
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