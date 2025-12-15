Premjerei Ingai Ruginienei „Forbes“ įtakingiausių moterų šimtuke skirta 81-oji vieta

„Forbes“ teigia, kad R. Ruginienė yra naujas veidas politikoje, į šią sritį įžengusi tik 2024 metais, kai pirmą kartą sėkmingai kandidatavo į parlamentą.
Atkreiptas dėmesys į jos patirtį einant Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentės ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos viceprezidentės pareigas.
Įtakingiausia pasaulio moterimi leidinys paskelbė Europos Komisijos (EK) vadovę Ursulą von der Leyen (Urzulą fon der Lajen).
Antra vieta skirta Europos Centrinio Banko (ECB) vadovei Christine'ai Lagarde (Kristin Lagard), trečia – Japonijos ministrei pirmininkei Sanae'ei Takaichi (Sanajė Takaiči).
Į penketuką dar pateko Italijos premjerė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) bei Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum (Klaudija Šeinbaum).
Sąraše taip pat yra pasaulinių kompanijų vadovės, ministrės, 71-uoju numeriu įrašyta Kim Kardashian (Kim Kardašian), 78-uoju – Kongo demokratinės respublikos premjerė Judith Suminwa Tuluka, 79-uoju Namibijos prezidentė Netumbo Nandi-Ndaitwah.
Kita vertus, tarp įtakingiausiųjų nepateko ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) ar Nobelio taikos premijos laureatė ir Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado).
„Forbes“ nurodė, kad galingiausių pasaulio moterų šimtukas sudarytas pagal keturis pagrindinius rodiklius: pinigus, žiniasklaidą, poveikį ir įtakos sferas. Sprendžiant dėl politinių lyderių atsižvelgta į šalies bendrąjį vidaus produktą bei gyventojų skaičių, verslininkių atveju – į bendrovių pajamas, vertinimus ir darbuotojų skaičių. Visais atvejais analizuoti paminėjimai žiniasklaidoje.
2018 metais tuometė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė „Forbes“ sąraše užėmė 63-iąją vietą, 2017 metais - 68-ąją, 2016 metais – 72-ąją.
