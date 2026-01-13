Ruginienė: kai kurie koalicijos nariai darosi sau reklamą

„Koalicijoje yra labai svarbi bendrystė ir vienodas matymas. Variklis negali dirbti skirtingais režimais ir skirtingomis kryptimis. Labai svarbus bendras ėjimas ir bendras darbas. Tai visi koalicijos partneriai turėtų dar kartą atsiversti koalicijos sutartį, kas buvo sutarta, ir nuspręsti, ar jiems pakeliui, ar nepakeliui toje bendrystėje“, – žurnalistams Vilniuje antradienį sakė premjerė.
Ji tvirtino galinti dirbti su visais Vyriausybės ministrais, nepriklausomai nuo to, kokia partija juos delegavo.
Visgi I. Ruginienė sakė, kad koalicijoje yra politikų, kurie „tiesiog nori sau daryti prieš rinkimus reklamą“.
„Tai jie su ta reklama tegul ir lieka patys sau“, – teigė ministrė pirmininkė.
Konkrečių politikų ji neįvardijo, bet taip premjerė atsakė į klausimą apie „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus.
