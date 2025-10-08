 Premjerė su prezidentu aptars kultūros sektoriaus situaciją, kitų metų biudžetą

Premjerė su prezidentu aptars kultūros sektoriaus situaciją, kitų metų biudžetą

2025-10-08 06:46
Saulius Jakučionis (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį aptars kultūros sektoriaus situaciją ir kitų metų valstybės biudžetą.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

Dalis kultūrininkų jau kelias savaites protestuoja dėl valdančiųjų sprendimo kultūros ministro portfelį perduoti „Nemuno aušrai“.

Dabar pareigas laikinai eina švietimo ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė, nes „aušrietis“ Ignotas Adomavičius praėjusią savaitę paliko postą.

Tuo metu kitų metų valstybės biudžetas Seimui turėtų būti pateiktas spalio viduryje.

Jame turėtų būti numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. BVP.

2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.

