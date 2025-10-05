Už nelegalias Kauno marių prieplaukas gresia baudos

Tyrimo rezultatai
„Kauno dienai“ pradėjus domėtis Kauno mariose atsiradusiomis pontoninėmis prieplaukomis, tyrimą atliko ir aplinkosaugininkai. Jie nustatė, kad vandenyje įrengtos prieplaukos – nesuderintos su atsakingomis institucijomis.
„Tyrimo metu nustatyta, kad plūduriuojančių lieptų ir prieplaukų pastatymas ir švartavimas nėra suderintas su Kauno marių regioninio parko direkcija, kaip tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo „Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų“ 17 punktą.
Asmenims, pastačiusiems prieplaukas, duoti privalomieji nurodymai suderinti projektus ir laikymo vandens telkinyje sąlygas su Kauno marių regioninio parko saugomos teritorijos direkcija. Nesuderinus – pašalinti plūduriuojančius lieptus su plaukiojančiomis prieplaukomis iš Kauno marių teritorijos, kuri Kauno marių regioninio parko planavimo schemoje nėra numatyta prieplaukų įrengimui ir laikymui“, – dienraščiui komentavo AAD specialistai.
Patikrinimo metu žala gamtai nebuvo nustatyta, tačiau nelegaliai prieplaukas įrengusiems asmenims vis tiek gresia baudos.
Fiziniams asmenims numatyta bauda nuo 30 iki 150 eurų, juridiniams – nuo 150 iki 230 eurų.
„Dėl nustatytų pažeidimų pradėtos administracinio nusižengimo teisenos. Bus taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio 7 punktą“, – informavo AAD.
Kauno marių regioninis parkas patenka į valstybės saugomas teritorijas, tad minėtas kodekso straipsnis ir yra susijęs su saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimais. Už tai fiziniams asmenims numatyta bauda nuo 30 iki 150 eurų, juridiniams – nuo 150 iki 230 eurų. Nustačius pakartotinius nusižengimus, fiziniams asmenims bauda gali siekti ir 430 eurų, o juridiniams – ir 900 eurų.
Trys įrenginiai
„Kauno diena“ skelbė, kad Kauno marių pakrantėje atsirado bent trys pontoninės prieplaukos, kelios jų – tarsi paslėptos nuo praeivių akių, kita įrengta ties Kauno jachtklubo teniso kortais.
Nuo jachtklubo veda vaizdingas takas Pažaislio vienuolyno link. Šiame take, vos keliasdešimt metrų nuo jachtklubo tvoros, pastatytos dvi prieplaukos. Viena didesnė, prie jos prišvartuotas kateris, tačiau galėtų tilpti dar bent viena vandens transporto priemonė. Čia pastatyta ir pavėsinė.
Visai greta – mažesnė prieplauka, greičiausiai skirta ne tokiam dideliam laiveliui. Ji labiau primena lieptelį, ant kurio galima užlipti iš kelių pusių.
Įdomu, kad šios prieplaukos įrengtos taip, tarsi būtų sąmoningai paslėptos nuo praeivių akių. Einant taku šių Kauno mariose įrengtų objektų beveik neįmanoma pastebėti, nes krantas apaugęs krūmokšniais. Šios prieplaukos matomos tik nuo Kauno jachtklubo iškyšulio arba stebint iš aukščiau.
Prieiti prie šių prieplaukų – tikras iššūkis: nors yra vienas pramintas takelis, vedantis arčiau vandens, tačiau prieplaukos yra kiek tolėliau, tad reikia kilstelėti krūmų šakas, prasibrauti pro žolynus ir šakų tankumyną. Žinoma, galima bristi ir vandeniu, nes palei krantą nėra gilu, tačiau Kauno marių vanduo ilgai žydi, todėl iki prieplaukų tektų bristi per žalią dumblą.
Trečioji prieplauka stovi ties Kauno jachtklubo teniso kortais, tačiau į pačią jachtklubo teritoriją nepatenka. Prieplauka įrengta pačiose Kauno mariose, lieptelis veda į teniso kortų užnugarį. Ši prieplauka labiausiai matoma, tačiau vis tiek ne visi gali ją iš karto pastebėti, nes reikia nueiti iki jachtklubo iškyšulio pabaigos, ties marių vartais.
Tarnyboms – staigmena
Apie šias prieplaukas jokios tarnybos nebuvo girdėjusios ir sužinojo tik iš „Kauno dienos“ žurnalistų.
Kauno miesto savivaldybė buvo nurodžiusi, kad jokių leidimų prieplaukų įrengimui minėtose vietose ji nebuvo išdavusi. Kauno marių regioninio parko specialistai taip pat nebuvo gavę jokių prašymų įrengti prieplaukas.
„Jokių prašymų dėl prieplaukų ar lieptų suderinimo nebuvome gavę, vadinasi, tai – pažeidimas. Pagal Kauno marių regioninio parko nuostatas, prieplaukas galima įrengti tik tvarkymo plane numatytose vietose, o šiose vietose tikrai nėra jokių specialių prieplaukos ženklų, kurie leistų įrengti tokius objektus. Tai akivaizdus pažeidimas“, – įvertinęs vandenyje plūduriuojančias prieplaukas, dienraščiui konstatavo Kauno marių regioninio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas Tomas Vilkatis.
