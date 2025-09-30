Premjerė: pagrindinis biudžeto prioritetas – gynyba

„Dedame visas pastangas, kad 5 proc. bendrojo vidaus produkto (gynybai – ELTA) būtų tas skaičius, kurį galėtume dar šiais metais pasiekti – visos dėlionės yra apie tai. Tiesa, dar yra tik biudžeto apmatas, o šią savaitę susitiksime su visais ministrais – bus antras ir finalinis derybų raundas“, – antradienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Po to bus rimtas aptarimas Koalicinėje taryboje, Vyriausybės sprendimas, o Seime turėsime du mėnesius ar net ilgesnį laiką, kuomet viešai galėsime svarstyti kiekvieną eilutę“, – teigė premjerė.
Pasak jos, valdantieji ketina ne tik stiprinti gynybos pajėgumus, tačiau ir didinti socialinį saugumą šalies viduje – tam būsimame valstybės biudžete planuojama didinti socialines garantijas, numatyti didesnį finansavimą viešosios paslaugoms.
„Mūsų tikslas yra maksimaliai stipri gynyba ir dėti visas pastangas, kad finansavimas jai augtų ir ji stiprėtų. Tiesa, tuo pačiu metu turime nepamiršti savo kitų įsipareigojimų – saugumas turi būti ne tik išorinių sienų, bet ir šalies viduje – tą sakiau ne vieną kartą“, – sakė ministrė pirmininkė.
Prognozuoja, kad pensijos kitąmet augs 12 proc.
Pasak premjerės, kitais metais pensijas planuojama indeksuoti sparčiau – jų augimą didinti bent iki 12 proc.
„Šiuo metu skaičiuojame, tikrai greitai pasakysime ir procentus, bet dedu visas pastangas, kad (pensijų – ELTA) indeksavimas būtų intensyvesnis jau nuo 2026 metų. Dabar pagal naujas prognozes skaičiuojame, jeigu nieko nedarysime, kažkur yra 8-9 proc. pensijų augimas, bent jau 12 proc. tikrai turi didėti“, – tikino I. Ruginienė.
Seimas šiuo metu svarsto prezidento Gitano Nausėdos siūlymą spartesniam pensijų indeksavimui naudoti mažiausiai 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Pasak I. Ruginienės, jei Seimas šiam siūlymui galutinai pritartų, tai didelės įtakos pensijų kėlimui neturėtų, nes ši šalies vadovo iniciatyva labiau yra kaip saugiklis ir aktuali bus ateities Vyriausybei.
„Įtakos turės tiems, kurie ateis su noru nieko nedaryti“, – aiškino premjerė.
Anot jos, kitais metais pensijas didinti valdantieji ketina iš „Sodros“ biudžeto prieaugio.
„Iš „Sodros“ prieaugio – tam ir dėliojame tvarų „Sodros“ rezervo augimą, kai prieaugis, dalis jo eitų į augantį „Sodros“ rezervą, dalis būtų skiriama atgal pensininkams“, – sakė premjerė.
Pasak I. Ruginienės, šiemet „Sodros“ biudžeto perviršis gali sudaryti apie 800–900 mln. eurų, tačiau tikslūs skaičiai bus žinomi pasibaigus metams.
Prezidento siūlymu, papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti didinti pensijoms, o dėl konkretaus dydžio numatytoje apimtyje spręstų Vyriausybė.
Šiuo metu „Sodros“ rezervas siekia virš 3,5 mlrd. eurų, o kitąmet turėtų perkopti 4 mlrd. eurų.
Jau skelbta, kad derybos dėl ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto jau įpusėjo, projektas Seimą turėtų pasiekti iki spalio 17 d.
Naujausi komentarai