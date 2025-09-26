 Knygų mugė be valdžios: skelbia nepageidaujant prezidento, premjerės ir kultūros ministro

2025-09-26 12:11
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

„Nemuno aušros“ atstovui Ignotui Adomavičiui tapus kultūros ministru, Vilniaus knygų mugė atsisako prezidento Gitano Nausėdos globos ir prašo premjerės Ingos Ruginienės bei naujojo ministerijos vadovo artimiausios mugės metu nesakyti sveikinimo kalbų.

Iš kairės: Gitanas Nausėda, Inga Ruginienė, Ignotas Adomavičius
Iš kairės: Gitanas Nausėda, Inga Ruginienė, Ignotas Adomavičius / O. Gurevičiaus / ELTOS, R. Riabovo / BNS, D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Prezidente Gitanai Nausėda, kai ignoravote kultūros bendruomenės balsą, prašėte mūsų „pakentėti“ ir „palaukti“. To paties prašome ir Jus, – kitų metų Vilniaus knygų mugėje ir Muzikos salėje leiskime žodžiui ieškoti žmogaus be Jūsų globos. Premjerės ir kultūros ministro kalbos 2026 metų mugėje taip pat nepageidaujamos“, – nurodoma Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) feisbuko įraše.

„Kultūra nėra politikų tribūna, kultūra yra mūsų esmė. Be jos šalis – tik teritorija. 26-ojoje Vilniaus knygų mugėje žodis ieškos kultūrą gerbiančio žmogaus“, – akcentavo organizacija.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.

