Premjerė: Minskas oficialiai prašo derybų dėl sienos atidarymo

2025-11-12 14:23
Lukas Juozapaitis (BNS)

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai antradienį nurodžius derėtis su Lietuvos pareigūnais dėl padėties pasienyje normalizavimo, premjerė Inga Ruginienė teigia sulaukusi oficialaus Minsko laiško su prašymu pradėti derybas.

Premjerė: Minskas oficialiai prašo derybų dėl sienos atidarymo / R. Riabovo / BNS nuotr.

Ministrė pirmininkė sako, jog yra „pozityvių ženklų“ iš Baltarusijos, neleidžiančios išvažiuoti maždaug tūkstančiui Lietuvos vilkikų, kol nebus atidaryta laikinai uždaryta valstybių siena.

„Yra gautas laiškas dėl derybų pradžios. Tą laišką vertinsime ir darysime atitinkamus sprendimus“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.

„Matome pozityvius ženklus, bet turime įsitikinti, kad taip ir yra. Kai tik įsitikinsime, tuomet tikrai tuoj pat, čia ir dabar, atidarysime sienas ir leisime judėti. Bet sienų uždarymas yra tam, kad suvaldytume balionų hibridinę ataką“, – pridūrė ji.

