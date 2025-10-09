Premjerė: esu pasirengusi dirbti mažumos Vyriausybėje, biudžetas bus „lakmuso popierėlis“ partijoms

„Aš mažumos Vyriausybėje buvau pasiruošusi jau prieš mėnesį dirbti, mes turėjome įvairių momentų, diskusijų, esu pasiruošusi bet kokiam scenarijui“, – interviu „Laisvės TV“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Suprantu, kad mažumos Vyriausybėje dar labiau sudėtingės mano darbas, jei taip būtų, bet lygiai taip nekrūpčiosiu ir nebijosiu, kad taip galėtų būti“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, Vyriausybei atsidūrus krizinėje situacijoje dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“, opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) prezidiumas ketvirtadienį socialdemokratus paragino nutraukti koaliciją su „aušriečiais“ ir formuoti naują ministrų kabinetą.
Konservatoriai kartoja esantys pasirengę sudaryti sąlygas priimti kitų metų valstybės biudžetą Seime, „jei jis atitiks strateginius valstybės interesus ir esant poreikiui galėtų svarstyti galimybę paremti socialdemokratų mažumos Vyriausybę, jei ši prisiims atsakomybę už valstybės strateginę kryptį“.
I. Ruginienė teigė mananti, kad jei susiklostytų mažumos Vyriausybės sąlygos, kiekvienam atskiram klausimui būtų ieškoma paramos pas skirtingas partijas.
Premjerės nuomone, kitų metų biudžeto priėmimas bus „lakmuso popierėlis“, kuris parodys, kiek paramą žadančios partijos yra nusiteikusios priimti visuomenei naudingai sprendimus.
„Biudžetas bus iki gruodžio mėnesio vienas aktualiausių klausimų, tai bus tas titaninis darbas, (...) tai ir bus lakmuso popierėlis, nes biudžete įdėti labai kilnūs tikslai, labai svarbūs darbai visuomenei“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Man labai norėtųsi pasižiūrėti kiekvienai partijai tiesiai į akis, kuri nepalaikys šitų sprendimų. Jiems reikės prieš savo rinkėjus atsiskaityti. (...) Kažkada turi būti tas kertinis momentas, kai tu turi atsitraukti nuo politinių žaidimų ir pagalvoti, kas svarbu mūsų visuomenei“, – sakė ji.
Tarp svarbiausių biudžete numatytų „kilnių tikslų“ I. Ruginienė įvardijo didėjančius atlyginimus pareigūnams, augančias pensijas, socialines išmokas, daugiau lėšų gynybai.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru. Ankstesnis „aušriečių“ pasiūlytas ir kultūros ministru paskirtas bei po savaitės atsistatydinęs Ignotas Adomavičius neturėjo kompetencijų kultūros srityje. Jo veiksmus ir elgesį kritikavo kultūros bendruomenė, opozicija ir dalis valdančiosios koalicijos partnerių.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.
