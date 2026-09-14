Premjeras: Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės

„Artėja žiema ir reikia tam tinkamai pasiruošti. (...) Mes kaip valstybė planuojame iš uždaromos (Ignalinos – BNS) atominės elektrinės Ukrainai pristatyti transformatorius, kurie sveria nei daug, nei mažai – 600 tonų, ruošiame, kaip tą galėtume pristatyti kaip įmanoma greičiau“, – pirmadienį išplatintame vaizdo komentare iš Ukrainos teigė premjeras.
Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, M. Sinkevičius teigė Kyjivui pažadėjęs suteikti pagalbą lokomotyvais.
„Matome ir atakas prieš įvairią civilinę infrastruktūrą, tarp jų ir lokomotyvus, traukinius, todėl Lietuva ir aš asmeniškai pasižadėjau, kad suteiksime ir pagalbą lokomotyvais, tai yra pažadas, kurį mes tikrai tesėsime, bet ir bendrai reikia pasakyti, kad mes rėmėme ir remsime Ukrainą, ir reikia galvoti, kaip padėti Ukrainai, kuri išgyvena sunkų laikotarpį, ir nuo Ukrainos sėkmės priklauso Europos ir mūsų visų saugumas“, – aiškino jis.
BNS skelbė, kad M. Sinkevičius pirmadienį tęsia dviejų dienų vizitą Ukrainoje, kur susitinka su šalies vadovais ir kitais pareigūnais.
Ministras pirmininkas šiaurės vakariniame Lucko mieste sekmadienį jau susitiko su šalies ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu. Suplanuoti susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku.
Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat ketinama kalbėti apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje.
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