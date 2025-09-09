Povilas Poderskis tikisi tęsti darbą naujoje Vyriausybėje

Jis tvirtino sulaukęs Ingos Ruginienės pasiūlymo toliau dirbti ir esantis įrašytas į paskirtosios premjerės prezidentui Gitanui Nausėdai pateiktą pasiūlymą dėl ministrų kabineto suformavimo.
„Kiek žinau, į dekretą esu įrašytas“, – žurnalistams antradienį sakė P. Poderskis, paklaustas, ar I. Ruginienė teiks jo pavardę prezidentui.
P. Poderskis teigė, kad gali ir geba dirbti ministru, tai jis antradienį aptarė ir su paskirtąja premjere.
„Kėdės nei laikiausi, nei laikausi, buvau pasiūlytas ir pakviestas į 19-tą Vyriausybę Gintauto Palucko, dirbau Lietuvai, ir jei bus toks pasiūlymas, dirbsiu Lietuvai ir 20-toje Vyriausybėje“, – sakė P. Poderskis.
„Svarbu Lietuvai šiuo laikotarpiu užtikrinti tam tikrą tęstinumą ir yra labai daug darbų, kurie laukia. Tiek Seimo rudens sesijoje, tiek su biudžeto derybomis, (...) ir aplinkos sistemai reikia stabilumo ir tai yra tai, apie ką būtų šitas sprendimas“, – pridūrė jis.
P. Poderskis teigė esantis pasiruošęs atsakyti į visus tiek prezidento, tiek premjerės ar valdančiosios daugumos keliamus klausimus.
„Čia viskas gana greitai sukasi ir keičiasi, aš tokiam neapibrėžtume irgi esu, bet man atrodo, kad (...) jeigu premjerė teiks dokumentą su mano pavarde, Seimas pritars ir prezidentas jei kvies į pokalbį, atsakysiu į visus klausimus“, – teigė laikinasis ministras.
„Tada, kai kilo visi pasipiktinimai ir kritika buvo išsakyta vasaros vidury, buvo didelis nusivylimas ir savimi, ir ta viešąja komunikacija, kuri paskui ir liovėsi, kai pasakiau, kad nebematau savęs, nes tuo metu nematė prezidentas. Svarbu valdžios dėlionėse, kad vis rastų bendrą sutarimą, kompromisą ar sprendimą, dėl kurio visi gali ramiai jaustis ir judėti į priekį“, – aiškino P. Poderskis.
BNS rašė, kad su Seimo valdyba antradienį susitikęs prezidentas Gitanas Nausėda pakartojo P. Poderskio ministru būsimojoje Vyriausybėje nebematantis.
Apie tai jis paskelbė ir anksčiau, portalui „15min“ pranešus, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams. Žiniasklaida kėlė klausimus ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.
