Inga Ruginienė sako kritikos iš prezidento dėl Povilo Poderskio neišgirdusi

Pasak jos, tiek jį, tiek į energetikos ministro postą „Nemuno aušros“ siūlomą Mindaugą Jablonskį Gitanas Nausėda dar turi įvertinti.
„Kol kas neišgirdau (kritikos iš Prezidentūros dėl P. Poderskio – BNS), vakar kalbėjome su prezidentu, kad prezidentas susitiks, įvertins, tuo labiau atsiranda Mindaugas Jablonskis, kurį reikia ir patikrinti, ir užsakyti patikrinimą, tam reikia laiko objektyviai“, –žurnalistams trečiadienį Seime teigė I. Ruginienė.
Anot jos, į energetikos ministrus, be M. Jablonskio, „aušriečiai“ siūlė dar vieną kandidatą, tačiau jo neįvardijo. Tarp jų nebuvo dabartinio ministro Žygimanto Vaičiūno.
„Išsirinkau iš pateiktų geriausią. (...) Žygimantui Vaičiūnui priekaištų dėl darbo neturiu, bet tai pasirinkimas mūsų koalicijos partnerių. (...) Jeigu tai būtų socialdemokratų ministerija, grįžtume į savo politinius organus ir tai būtų viena iš svarstytinų pavardžių“, – aiškino I. Ruginienė.
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitiks su abiem kandidatais.
M. Jablonskis antradienį LRT radijui teigė energetikos srityje dirbantis daugelį metų ir turintis pakankamai kompetencijų. Tuo metu P. Poderskis antradienį išsakė viltį tęsti darbą naujoje Vyriausybėje, nors rugpjūtį politikas kalbėjo priešingai ir sakė, kad savęs naujoje Vyriausybėje nebemato.
BNS rašė, kad su Seimo valdyba antradienį susitikęs prezidentas pakartojo P. Poderskio ministru būsimoje Vyriausybėje nebematantis. Vis dėlto prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas susitikimo išvakarėse Žinių radijui pareiškė, kad P. Poderskis galėtų tęsti darbą, jei sugebės atsakyti į prezidento klausimus.
Kaip skelbė BNS, G. Nausėda antradienį pasirašė dekretą, patvirtinantį Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės sudėtį, tačiau į naująjį kabinetą kol kas nepaskirti aplinkos ir energetikos ministrai.
„Aušriečių“ lyderis: P. Poderskis – tinkamas toliau būti aplinkos ministru
P. Poderskio kandidatūrą pasiūliusios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, jog jis yra tinkamas užimti pareigas.
„Kai Vyriausioji tarnybines etikos komisija priėmė sprendimą, kad nėra pagrindo pradėti (tyrimo – BNS), nes jokio nusižengimo nėra P. Poderskio atžvilgiu, tai jis – tinkamas užimti ministro pareigas“, – žurnalistams trečiadienį sakė valdančiosios „Nemuno aušros“ vedlys.
Pats P. Poderskis rugpjūtį teigė savęs nematantis naujoje Vyriausybėje, tiesa, politikas antradienį nuomonę pakeitė ir tvirtino besitikintis, kad bus paskirtas tęsti darbą.
„Paprašiau, būk žmogus, tris savaites nieko nekomentuok, niekur nesivelk, į jokias komandiruotes stenkis nevažiuot. Tiesiog išlauk“, – kalbėjo R. Žemaitaitis, paklaustas, ar jis turėjo įtakos ministro nuomonės pasikeitimui.
G. Nausėda antradienį pasirašė dekretą, patvirtinantį Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės sudėtį, tačiau į naująjį kabinetą be aplinkos kol kas nepaskirtas ir energetikos ministras.
Pastarosios ministerijos vadovu „aušriečiai“ siūlo teisininko M. Jablonskio kandidatūrą.
Pasak R. Žemaitaičio, jis vadovauti siūlomas, nes „išmano energetiką, teisę ir yra partijos kolega“.
„Jis konsultavo energetiniais klausimais, rinkimų metu patardavo“, – kalbėjo politikas.
Dabar energetikos ministru dirba Ž. Vaičiūnas. Pasak R. Žemaitaičio, M. Jablonskis nėra nei geresnis, nei blogesnis kandidatas už dabartinį ministrą, tačiau iš naujo žmogaus tikimasi žvilgsnio į sektorių iš šono.
„Rinkimų metu žmogus prisidėjo prie energetinių dalykų, jis konsultavo, kas turėtų būti koreguojama, kaip turėtų būti keičiama. Tai šitas žmogus ir yra pasirinktas. Ž. Vaičiūnas buvo Sauliaus Skvernelio „Vardan Lietuvos“. Tai jų programinių dalykų atstovavimas“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
