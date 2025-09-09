Įvardijo, nuo ko priklauso Povilo Poderskio ateitis ministro poste

„Pono Poderskio valia, ar jis sugebės įtikinti prezidentą ir pateikti paaiškinimus, kas čia buvo tiek su tuo vadinamuoju kosminiu turizmu, tiek su sprendimais, susijusiais su ankstesne lobistine veikla, ir taip toliau. Bus užduoti klausimai, o vertins prezidentas atsakymus“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė patarėjas.
F. Jansonas pabrėžė, kad prezidentas kandidatui į ministrus turi „labai daug klausimų“ ir pabrėžė, kad ministrui išsakyta kritika tebegalioja.
Kaip rašė BNS, G. Nausėda antradienį pasirašė dekretą, patvirtinantį Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės sudėtį, tačiau į naująjį kabinetą kol kas nepaskirti aplinkos ir energetikos ministrai.
Vadovus į pastarąsias ministerijas turi deleguoti valdančiosios koalicijos partnerė „Nemuno aušra“, kuri į šias pareigas pasiūlė dabartinio aplinkos ministro P. Poderskio ir teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūras. Šios pavardės buvo įrašytos ir I. Ruginienės teikime prezidentui.
Pats P. Poderskis antradienį žurnalistams teigė besitikintis, kad bus paskirtas tęsti darbą naujoje Vyriausybėje ir žadėjo atsakyti į visus prezidento klausimus. Anksčiau politikas sakė savęs poste nebematantis.
Kaip skelbė portalas „15min“, vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.
Žiniasklaida kėlė klausimus ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.
Naujausi komentarai