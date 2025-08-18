Povilas Poderskis: nematau savęs naujoje Vyriausybėje

„Aš nematau savęs naujoje Vyriausybėje. Niekada neketinau kabintis į kėdę bet kokia kaina, dirbau kviestas premjero (Gintauto Palucko – BNS) ir tai dariau ir darysiu iki naujos Vyriausybės paskyrimo“, – feisbuke pirmadienį teigė P. Poderskis.
„Likusį laiką atsakingai dirbsiu, pasiruošime Seimo rudens sesijai ir biudžeto deryboms. O jums papasakosiu apie įvairias temas – nuo paukščių ir šikšnosparnių iki kosmoso odisėjos. Mieli serialo žiūrovai, laukite tęsinio“, – pridūrė jis.
P. Poderskio kandidatūros būsimoje Vyriausybėje anksčiau teigė nematantis ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Naujienų portalas „15min“ praėjusią savaitę pranešė, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.
Žiniasklaida pastaruoju metu kėlė klausimą ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.
Kaip rašė BNS, per neeilinę Seimo sesiją ketvirtadienį politikai turėtų apsispręsti dėl I. Ruginienė kandidatūros į ministro pirmininko postą. Ją patvirtinus ji ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą – jai turės pritarti Seimas, tam jis rinksis rugpjūčio 26 dieną.
Eilinė Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.
