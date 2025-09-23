 Po Ruginienės rankinuko dramos: kiek kainuoja kitų Seimo damų rankinės?

2025-09-23 12:03
LNK inf.

Lyg netrūktų politinių batalijų, neseniai nuskambėjo dar viena drama tiesiai iš Vyriausybės koridorių ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės spintos. Akyli interneto komentatoriai pastebėjo, jog jos rankinė labai panaši į prabangaus prekės ženklo „Fendi“ aksesuarą. Laidoje „KK2“ apie savo rankinių kainas pasakojo ir kitos politikės.

Iš kairės: Agnė Bilotaitė, Agnė Širinskienė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
Iš kairės: Agnė Bilotaitė, Agnė Širinskienė, Viktorija Čmilytė-Nielsen / A. Ufarto / ELTOS, S. Lisausko / BNS, E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kilus gandams, kad premjerės rankinės kaina gali siekti ir 5 tūkst. eurų, ji paaiškino, kad išties aksesuaras kainavo tik 50 eurų ir buvo pirktas itališkoje parduotuvėje.

Laidoje „KK2“ politikė pademonstravo ir rankinės etiketę, ant kurios buvo nurodyta gamybos šalis.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / LNK stop kadras

Tai – ne pirmas panašaus plauko skandalas Lietuvos politikos istorijoje. 2013 m. į skandalą dėl rankinės buvo papuolusi Seimo narė Agnė Bilotaitė – jos daiktas priminė ypač brangią „Hermès“ rankinę.

„Ne, tai tikrai nėra „Hermès“ rankinė“, – tuomet teigė politikė. 

Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė / LNK stop kadras

Šiais laikais prabangių prekės ženklų Seime beveik nepamatysime.

„Stengiuosi pirkti prekes per išpardavimus. Kaina labai įvairi, bet 200–300 eurų tikrai neviršiju“, – sakė parlamentarė Agnė Širinskienė.

Agnė Širinskienė
Agnė Širinskienė / S. Lisausko / BNS nuotr. ir LNK stop kadras

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų deleguota Aistė Gedvilienė puošiasi specialiai jai gaminta rankine.

„Rankinė brangi, bet labai lietuviška – užsisakiau ir tris mėnesius laukiau. Mokėjau nemažai – 219 eurų. Paprastai gaminius nešioju trejus, ketverius metus, tai man atrodo, kad tokia investicija nebloga“, – laidoje „KK2“ pasakojo politikė.

Aistė Gedvilienė
Aistė Gedvilienė / LNK stop kadras

Viktorija Čmilytė-Nielsen renkasi odinius gaminius.

„Rankinė kainuoja 1­00–150 eurų. Jei ji yra odinė ir kokybiška, kaina tokia ir yra“, – sakė ji.

Rita Tamašunienė nustebino dideliais skirtumais – jos garderobe yra ir ypač pigių, ir kelis šimtus eurų kainuojančių aksesuarų.

„Pigiausia rankinė siekia gal 30 ar 50 eurų. O brangiausią esu gavusi dovanų – tai lietuviška rankinė ir ji kainavo apie 200 eurų“, – kalbėjo parlamentarė.

Rita Tamašunienė ir Viktorija Čmilytė-Nielsen
Rita Tamašunienė ir Viktorija Čmilytė-Nielsen / LNK stop kadras ir E. Ovčarenko / BNS nuotr.
