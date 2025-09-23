Po Ruginienės rankinuko dramos: kiek kainuoja kitų Seimo damų rankinės?

Kilus gandams, kad premjerės rankinės kaina gali siekti ir 5 tūkst. eurų, ji paaiškino, kad išties aksesuaras kainavo tik 50 eurų ir buvo pirktas itališkoje parduotuvėje.
Laidoje „KK2“ politikė pademonstravo ir rankinės etiketę, ant kurios buvo nurodyta gamybos šalis.
Tai – ne pirmas panašaus plauko skandalas Lietuvos politikos istorijoje. 2013 m. į skandalą dėl rankinės buvo papuolusi Seimo narė Agnė Bilotaitė – jos daiktas priminė ypač brangią „Hermès“ rankinę.
„Ne, tai tikrai nėra „Hermès“ rankinė“, – tuomet teigė politikė.
Šiais laikais prabangių prekės ženklų Seime beveik nepamatysime.
„Stengiuosi pirkti prekes per išpardavimus. Kaina labai įvairi, bet 200–300 eurų tikrai neviršiju“, – sakė parlamentarė Agnė Širinskienė.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų deleguota Aistė Gedvilienė puošiasi specialiai jai gaminta rankine.
„Rankinė brangi, bet labai lietuviška – užsisakiau ir tris mėnesius laukiau. Mokėjau nemažai – 219 eurų. Paprastai gaminius nešioju trejus, ketverius metus, tai man atrodo, kad tokia investicija nebloga“, – laidoje „KK2“ pasakojo politikė.
Viktorija Čmilytė-Nielsen renkasi odinius gaminius.
„Rankinė kainuoja 100–150 eurų. Jei ji yra odinė ir kokybiška, kaina tokia ir yra“, – sakė ji.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Rita Tamašunienė nustebino dideliais skirtumais – jos garderobe yra ir ypač pigių, ir kelis šimtus eurų kainuojančių aksesuarų.
„Pigiausia rankinė siekia gal 30 ar 50 eurų. O brangiausią esu gavusi dovanų – tai lietuviška rankinė ir ji kainavo apie 200 eurų“, – kalbėjo parlamentarė.
