Po Nausėdos ir Kauno susitikimo: pokalbis vyko pakankamai įdomiai

„Prezidentas priims sprendimą įvertinęs visus aspektus“, – po R. Kauno susitikimo su šalies vadovu G. Nausėda sakė D. Matulionis.
„Ši savaitė ir bus ta lemiama savaitė“, – pridūrė jis.
Nors prezidento sprendimas dar neaiškus, D. Matulionis tikina, jog jam kandidatas paliko teigiamą įspūdį.
„Dalykiškas, energingas pokalbis, daug klausimų palietėme, pokalbis vyko pakankamai įdomiai (…). Man paliko, jeigu galiu taip pasakyti, neblogą įspūdį“, – sakė jis.
Vis dėlto, paprašytas pakomentuoti viešojoje erdvėje netylančias diskusijas dėl galimos R. Kauno kompetencijų krašto apsaugos srityje stokos, D. Matulionis tikina – viskas yra išmokstama.
„Šioje vietoje svarbiausia yra turėti patriotišką, gebantį dirbti komandoje ir suvokiantį visas išores grėsmes žmogų“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
„Manau, kad viskas yra išmokstama ir patirtis ateina. Šioje vietoje tikrai nenorėčiau daugiau interpretuoti, bet tiktai konstatuoju faktą, kad tai yra politinio proceso sudėtinė dalis“, – akcentavo jis.
Pasak prezidento patarėjo, šalies vadovas taip pat tikisi, jog naujojo ministro formuojama politinė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) komanda bus derinama ir su juo.
„Komandos klausimas irgi yra labai svarbus. Tęstinumas, nuoseklumas, tvirtumas ir skaidrumas yra tie principai, kurių būtina laikytis“, – kalbėjo D. Matulionis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)