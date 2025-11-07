 Kaunas po antro susitikimo su Nausėda: susidarė įspūdis, kad tai šalies vadovą įtikino

Kaunas po antro susitikimo su Nausėda: susidarė įspūdis, kad tai šalies vadovą įtikino

2025-11-07 15:23
Saulius Jakučionis (BNS)
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas sako, kad antrajame susitikime su prezidentu Gitanu Nausėda atsakė į papildomus šalies vadovo klausimus.

Robertas Kaunas (kairėje) ir Gitanas Nausėda

Prezidentas sprendimą dėl R. Kauno skyrimo žada priimti netrukus.

„Tai buvo labiau techninis, patikslinantis informaciją (susitikimas – BNS). Į klausimus atsakiau, prezidentas pažadėjo apsispręsti labai greitai“, – žurnalistams penktadienį sakė R. Kaunas.

Prezidento atstovas Ridas Jasiulionis BNS sakė, kad šalies vadovas sprendimą dėl R. Kauno priims netrukus.

Socialdemokratas po susitikimo sakė, kad jam susidarė įspūdis, jog pristatyta būsima Krašto apsaugos ministerijos (KAM) politinė komanda šalies vadovą įtikina.

R. Kaunas nedetalizavo, ar prie komandos prisijungs su buvusia ministre Dovile Šakaliene dirbę viceministrai.

„Kol kas pavardžių aš nenorėčiau atskleisti, nes kol kas nesu ministras, komanda, kaip ir kalbėjau visada, turi būti tokia, kuri gebėtų ir tęsti darbus, ir turėtų kompetencijas“, – kalbėjo kandidatas į ministrus.

Jis pažymėjo, kad tikėtina, jog komandoje dirbs ir buvę viceministrai, ir nauji žmonės.

„Logika tokia, kad viceministrai, kadangi kuruoja siauresnes sritis ir specifines sritis, jie turėtų būti technokratai. Na, savo srities specialistai. Tai tokią komandą aš, manau, ir pasiūliau“, – teigė socialdemokratas.

Anot politiko, G. Nausėda neišsakė pageidavimų, kas turėtų dirbti KAM politinėje komandoje.

„Nemanau, kad prezidentas turėtų, kaip sakyti, išsakinėti pageidavimus. Mes tiesiog valstybiškai aptarėme galimas kandidatūras, kurias aš dar bet kuriuo atveju turėsiu aptarti ir partiniu lygiu“, – sakė R. Kaunas.

Tai antrasis R. Kauno ir G. Nausėdos susitikimas, pirmasis vyko savaitės pradžioje, jo metu S. Daukanto aikštėje surengtas protestas.

R. Kauno kandidatūrą kritikuoja opozicija ir dalis visuomenės, abejojama jo galimybėmis dirbti dėl kompetencijų gynybos srityje trūkumo.

Socialdemokratai teigia, kad R. Kauną pasirinko dėl jo vadybinės ir partinės patirties.

R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

G. Nausėda po pirmojo susitikimo su R. Kaunu sakė, kad jį nustebino socdemo pasirengimas, o kandidatą patvirtins, jei „viskas bus tvarkoje“. Sprendimą dėl naujo ministro šalies vadovas žadėjo šią savaitę.

D. Šakalienė krašto apsaugos ministrės pareigas paliko spalio pabaigoje, praradusi premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų finansavimo gynybai.

FAKTAS
KAUNAS MAKAKA SU GRANATA.....
0
0
Mikalda
Kai susitiks 5-tą kartą, tai gal pagaliau ir supras, kad tai ne ministras. Nausėdai ilgai nedaeina - nei po pirmo, anei po antro karto niekas jam neaišku.
1
0
.
Atrodo kaip pinčiukas, noriu dirbti ministru, bet neturiu kompetencijų.
3
0
Visi komentarai (3)

