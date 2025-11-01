 Po naujausių Žemaitaičio veiksmų – kritika

Po naujausių Žemaitaičio veiksmų – kritika

2025-11-10 16:43
Martyna Pikelytė (ELTA)

„Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui pirmadienį susitikus su Vengrijos diplomatijos vadovu Peteriu Szijjartu, Prezidentūra tai vertina kaip bandymą kurti alternatyvią užsienio politiką. Šalies vadovo atstovai kelia klausimą, ar „aušriečių“ lyderis negyvena alternatyvioje realybėje. 

Po naujausių Žemaitaičio veiksmų – kritika
Po naujausių Žemaitaičio veiksmų – kritika / I. Adomavičiaus feisbuko vaizdo įrašo stop kadrai

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Taip, tai yra bandymas kurti alternatyvią užsienio politiką. Tačiau kas galėtų paneigti, kad ponas Žemaitaitis gyvena alternatyvioje realybėje?“ – Eltai atsiųstame atsakyme teigė Prezidentūros atstovai.

Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.

„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.

Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.

P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.

Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.

„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
Vengrijos užsienio reikalų ministras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nuomonė
Tai kad Žemaitaitis visiškai teisus. Mes neturim nei prezidento, nei užsienio reikalų ministro. Tuk kažkokias Ukrainos marionetes.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų