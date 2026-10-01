Po incidentų prie mečetės – svarbi Nausėdos žinutė

Įtampa dėl musulmonų migrantų pastaruoju metu persikėlė į gatves. Prezidentas kėlė klausimą – kas tuo naudojasi?
„Ar tie, kurie jaučia įtampą, ar tie, kurie stovi šalia, mato, kad yra sauso šieno kupetėlė ir labai geras laikas uždegti degtuką bei jį įmesti“, – kalbėjo šalies vadovas.
Kiaulės galva prie mečetės buvo nešama rugsėjo 11 d. Po dviejų dienų gatvėje degė knyga. Teigiama, kad tai galėjo būti Koranas arba jo vertimas. Tarnybos kol kas oficialiai nėra paskelbusios, kas tiksliai buvo sudeginta.
„Mano turima informacija, nėra nustatyta, ar ten buvo Koranas, ar vertimas, kuris nelaikomas šventąja knyga“, – sakė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Anot G. Nausėdos, pasikartojantys incidentai gali rodyti ne atsitiktinius veiksmus.
„Tas pasikartojimas incidentų per pakankamai trumpą laiką leidžia manyti, kad visa tai ne kažkokie atsitiktiniai emocijų prasiveržimai. Tai yra akcijos, už kurių reikia ieškoti užsakovų“, – neslėpė jis.
„Negaliu pasakyti, kad tai tikrai yra Rusijos operacija, negaliu pasakyti, kad ir ne. Vyksta ikiteisminiai tyrimai, daug niuansų, kurie svarstomi“, – aiškino M. Katelynas.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina migrantus įsileisti tik iš krikščioniškų šalių. Prezidentas savo ruožtu tokiai idėjai nepritaria, esą nenorintis migrantų skirstyti pagal religiją.
„Nenorėčiau, kad būtų daromi tokie supaprastinti ir primityvūs apibendrinimai“, – teigė G. Nausėda.
Anot prezidento, kultūrinis artimumas gali būti svarbus, tačiau negalima vertinti žmonių pagal jų kilmę ar religiją.
„Tikrai neabejokime, kad tos, kurios kultūriškai artimesnės, labiau prisitaiko prie mūsų gyvenimo būdo, neatmeta mūsų tradicijų, gerbia mūsų valstybę. Aš to nevadinčiau suprimityvintu požiūriu, o labiau valstybiniu požiūriu“, – tvirtino L. Kasčiūnas.
Vidaus reikalų ministras uždarė išorės paslaugų centrus Vidurio Azijoje ir Bosnijoje, o vietoj jų planuojama veiklą perkelti į Pietų Amerikos šalis.
„Sveikiname vidaus reikalų ministro sprendimą. Čia visos valstybės reikalas. Jei randame bendrus sprendimus – valio, darome kartu“, – sakė L. Kasčiūnas.
G. Nausėda ragino gyventojus nepasiduoti provokacijoms ir teigė, kad migracijos klausimą būtina spręsti tiesiogiai.
„Aš tik noriu kreiptis į Lietuvos žmones. Lietuva yra iš tikrųjų toks Dievo kampelis Europoje, kuris tikrai dar gyvena santykinio ramumo ir santykinės, sakyčiau, valdomos rizikos sąlygomis. Valdžia privalo daryti viską, kad migracija nebūtų nevaldoma. Migracijos klausimas aktualus, aš to neneigiu, bet su juo reikia kovoti tiesiogiai. Ne tokio pobūdžio instrumentais kaip kiaulės galvomis“, – kalbėjo šalies vadovas.
Seimas taip pat svarsto prezidento siūlomas migracijos pataisas. G. Nausėda siūlo darbo leidimus užsieniečiams išduoti tik dvejiems metams, o po to reikalauti bent pusmečio išvykimo iš Lietuvos.
„Ir užkirsti kelią darbo leidimų virtimui nuolatiniu gyvenimu Lietuvoje ir nežabotam migracijos augimui. Toks yra mūsų tikslas“, – tikino G. Nausėda.
Naujausi komentarai