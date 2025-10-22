Pasikartojus situacijai dėl kontrabandinių balionų, Lietuva žada uždaryti sieną su Baltarusija

„Jei dar pasikartos tokie nemaži balionų kirtimai mūsų sienos, reaguosime čia ir dabar ir sienas uždarysime su Baltarusija“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
„Nuolaidų šiuo klausimu Baltarusijai nedarysime“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, tokį sprendimą pradžioje vienai parai priimtų Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) ir tuomet kreiptųsi į Vyriausybę dėl sienų uždarymo pratęsimo.
„Tam laiko tikrai negailėsime. (...) Čia yra siunčiama aiški žinutė mūsų kaimynams, kad mes tikrai ramiai nežiūrėsime į tokius veiksmus“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbė BNS, naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą įskrido keliasdešimt kontrabandinių balionų.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Pasak premjerės, numatomos ir kitos priemonės: atsakomybės už kontrabandinę veiklą griežtinimas, diskusijos su Lietuvos verslu dėl techninių būdų užkardyti tokių balionų patekimą į Lietuvą.
„Iki penktadienio vidaus reikalų ministras įsipareigoja pateikti pasiūlymą dėl technologinių priemonių, kuomet būtų galima blokuoti SIM korteles, kurios būna kartu su balionais“, – sakė premjerė.
Kitą savaitė planuojamas dar vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis įvertinti tai, „kaip vyksta procesas“.
