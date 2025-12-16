Opozicija pradėjo rinkti parašus dėl nepasitikėjimo Seimo vadovu

„Kalbėjome ir pradedame rinkti parašus, pradedame ruošti tekstą ir rinksime parašus nepasitikėjimui“, – žurnalistams sakė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Politinė atsakomybė dėl to, kas vyksta, tiesioginė jo atsakomybė. Atsakomybė už statuto laužymą, atsakomybė už skubą, už darbotvarkių sudarymą, tai yra jo funkcija. Dėl to matome, kad atėjo jau laikas kalbėti“, – tikino ji.
Seimo Statutas numato, jog pasiūlymas atleisti turi būti svarstomas, kai tai motyvuotu raštu pateikia Seimo valdyba, komitetas ar ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių.
Taip pat nurodyta, kad sprendimas atleisti dėl nepasitikėjimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.
