 ES: Venesuelos pereinamajame laikotarpyje turi figūruoti opozicijos lyderė Machado

ES: Venesuelos pereinamajame laikotarpyje turi figūruoti opozicijos lyderė Machado

2026-01-05 14:38
BNS inf.

Europos Sąjunga (ES) pirmadienį pareiškė, kad bet kokiame Venesuelos pereinamajame laikotarpyje turi dalyvauti tokie opozicijos lyderiai kaip Maria Corina Machado ir Edmundo Gonzalezas Urrutia, nepaisant to, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė jų vaidmenį.

ES: Venesuelos pereinamajame laikotarpyje turi figūruoti opozicijos lyderė Machado
ES: Venesuelos pereinamajame laikotarpyje turi figūruoti opozicijos lyderė Machado / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Kiti žingsniai turėtų būti susiję su dialogu demokratinio perėjimo link, kuriame turi dalyvauti Edmundo Gonzalezas ir Maria Corina Machado“, – sakė ES užsienio reikalų atstovė Anitta Hipper.

M. C. Machado, kuriai po ginčytino N. Maduro perrinkimo 2024 metų liepą teko slapstytis, pareiškime socialiniuose tinkluose pažymėjo, kad opozicijos kandidatas E. Gonzalezas Urrutia, kuris, opozicijos teigimu, laimėjo rinkimus, „turi nedelsdamas perimti savo konstitucinius įgaliojimus“ kaip prezidentas.

JAV administracija kol kas atmeta šių opozicijos lyderių vaidmenį pereinamajame laikotarpyje, o valstybės sekretorius Marcas Rubio teigė, kad M. C. Machado „neturi palaikymo ar pagarbos savo šalyje“.

Šiame straipsnyje:
Venesuela
opozicija
maria machado
derybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų