Olekas sureagavo į atneštą gedulingą puokštę

Plačiau šia tema pakomentavo LSDP pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas.
– Socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“ rinkosi šeštą vakaro. Ar tai reiškia, kad jau formuojasi nauja valdančioji dauguma?
– Tai reiškia dar vieną žingsnį į priekį. Pasikalbėjome atskirai su galimais partneriais, radome tam tikrų sąlyčio taškų, ką galime padaryti Lietuvos žmonių labui. Dabar reikia patikslinti detales, klausimus, kuriuose turi dalyvauti visi.
– Kartu su „valstiečiais“ buvo ir Ignas Vėgėlė, o lenkų norai buvo pateikti raštu. Ar galima sakyti, kad koaliciją galėtų papildyti visi 11?
– Kalbamės su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, ji atstovauja visai frakcijai ir dirbantiems kolegoms Seime.
– „Valstiečiai“ nori GPM mažinimo ir lengvatų šildymui grąžinimo. Ar jūs tam pritartumėte?
– Jie pateikė 41 pasiūlymą diskusijoms, kuriuos aptarėme. Didžioji dalis jų mums yra priimtina – jie atitinka ir rengiamą Vyriausybės programą. Tačiau dėl jūsų paminėtų klausimų – pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio – mūsų nuomonė kitokia. Tie pakeitimai neseniai įsigaliojo ir suteikė galimybę užtikrinti biudžetą įsipareigojimams, kuriuos davėme Lietuvos žmonėms, todėl dėl šių dalykų sutarėme likti prie savo pozicijų.
– Kaip jūsų kolegos reagavo, kai derybų metu į būstinę buvo atnešta gedulinga puokštė?
– Demokratinėje valstybėje yra įvairių nuomonių pareiškimo formų. Vienas pilietis pasirinko tokią. Manau, kad ji nėra tinkama, bet demokratinėje šalyje tokie dalykai galimi. Apsaugos pakanka, mes esame atviri piliečiams, o kuo daugiau žmonių užeina, tuo daugiau galimybių atsakyti į jiems rūpimus klausimus.
– Jeigu pavyks susitarti, kada pasirašysite koalicinę sutartį?
– Optimistiškiausias variantas – šią savaitę. Svarbiausia, kad sutartis būtų pasirašyta iki Seime tvirtinant ministrės pirmininkės kandidatūrą.
– Ar tai reiškia, kad be koalicinės sutarties nenorėtumėte bandyti tvirtinti ministrės pirmininkės?
– Manau, kad būtų normalu prieš tvirtinimą turėti sutartį. Taip balsuoti būtų paprasčiau ir koalicijos partneriams, ir visiems kitiems – visi jaustųsi užtikrinčiau, kad yra sutartis, yra kandidatūra. Taip būtų tikriausiai produktyviausia.
– Visi socialdemokratai atšaukti iš komandiruočių. Jūs pats neišskrisite savaitei į Havajus, Honolulu ir San Diegą. Ar neapmaudu?
– Bet skrisiu į Taliną. Tai dar svarbiau – atstovauti Lietuvos Seimui. Tikrai nėra dalykų, kurie būtų svarbesni už ministrės pirmininkės, o vėliau ir Vyriausybės patvirtinimą.
– Ar sutiksite būti naujuoju Seimo pirmininku?
– Viską išspręsime Seimo posėdyje. Sprendimai priklausys nuo Seimo narių, nes jie tvirtina Seimo pirmininką.
– Jūs visada turite gerą nuojautą. Kaip jaučiate – kaip viskas susiklostys?
– Nebėkime prieš traukinį. Kai bus sprendimai, tada galėsiu atsakyti. Bet nuotaika gera – nepaisant lietingo Vilniaus oro, galima pasidžiaugti, kad derybos dėl naujos koalicijos vyksta sklandžiai, sutarimo tikrai nemažai. Manau, kad galėsime dirbti kartu.
