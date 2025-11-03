Olekas: ministro darbas nėra šaulio ar tankisto

„Robertas Kaunas yra aktyvus politikas, labai gerai užsirekomendavo per šiuos kadencijos metus. Visi galėjome jį matyti teikiant pasiūlymus, atstovaujant įvairioms nuomonėms, kurias mes teikėme. Manau, kad jo patirtis, ypač jo paties sukurtas verslas, darbas savivaldoje, dabar Seime ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) rodo, kad jis yra pasiruošęs užimti tokias pareigas“, – pirmadienį LRT radijui teigė J. Olekas.
„Robertas yra pasiruošęs tam darbui, nes ministro darbas nėra šaulio ar tankisto darbas – tai yra politiko politinė pareigybė. (...) Vyriausybės nario pozicija yra politinė pozicija ir Robertas Kaunas yra pasiruošęs nudirbti tuos darbus, kurių reikia Tėvynei“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Praėjusią savaitę po vykusių valdybos ir prezidiumo posėdžių socialdemokratai nusprendė į krašto apsaugos ministro pareigas teikti partiečio R. Kauno kandidatūrą.
Visgi, po tokio sprendimo viešojoje erdvėje kilo daug abejonių dėl šio politiko tinkamumo būti krašto apsaugos ministru.
Reaguojant į šį socialdemokratų siūlymą, Simono Daukanto aikštėje, prieš R. Kauno susitikimą su šalies vadovu, nutarta surengti protestą.
Protesto iniciatoriai akcentuoja, kad šiuo metu KAM reikalingas ne tik kompetentingas, bet ir šalto proto žmogus, kuris kritinėse situacijose gebėtų išlikti ramus ir gebėtų rasti bendrą kalbą su visuomene bei institucijomis.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
