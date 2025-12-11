Lietuva pasirašys sutartį dėl „Leopard“ tankų surinkimo ir priežiūros šalyje

Sutartį pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Vokietijos įmonėmis „KNDS Deutschland“, „Rheinmetal Landsysteme“ ir valstybės valdomos energetikos grupės „EPSO-G“ įmonės „EPSO-G Invest“ atstovais.
Pagal pasirašomą susitarimą numatyta, kad dalis tankų surinkimo vyks Lietuvoje, o šalia to bus sutarta dėl valstybės akcijų dalies būsimame gamyklos projekte.
Anot Krašto apsaugos ministerijos, šia sutartimi siekiama stiprinti pramoninį bendradarbiavimą ir vietinės pramonės įtraukimą.
Kaip rašė BNS, Lietuva 44 tankus „Leopard“ įsigija vystydama kariuomenės diviziją.
