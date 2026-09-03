Olekas: manau, kad Vėgėlė ir Jankūnas Briuselyje nepagadins Lietuvos įvaizdžio

„Seimo nariai laisvi keliauti. (...) Laisvi žmonės laisvoje šalyje gali keliauti ir susitikti su kuo nori“, – žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
„Užsienio politiką Seime atlieka Užsienio reikalų komitetas, o valstybėje – Užsienio reikalų ministerija. Jie turi oficialią poziciją, kaip Lietuvai atstovaujama ir su kuo ji turi kalbėtis ir ką kalbėtis. Seimo nariai yra protingi žmonės, manau, kad jie nuvažiavę nepagadins Lietuvos įvaizdžio. Tikiu, kad Seimo nariai susitvarkys“, – akcentavo jis.
Seimo valdyba ketvirtadienį nepritarė I. Vėgėlės ir R. J. Jankūno komandiruotei į Briuselį, kur parlamentarai planuoja susitikti su Kinijos atstovais.
Parlamento vadovas J. Olekas Seimo valdybos posėdyje pažymėjo, kad parlamentarai į Briuselį gali vykti, tačiau tokiu atveju jie nebūtų parlamento deleguoti atstovai.
Nepaisant valdybos sprendimo, I. Vėgėlė Eltai trečiadienį patvirtino, jog ketina į susitikimą vykti savo lėšomis.
Savo ruožtu konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydama įvertinti šį planuojamą vizitą.
Parlamentarai Briuselyje ketina lankytis rugsėjo 7–9 dienomis.
ELTA primena, kad Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
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