Olekas: darbo grupė dar spręs, kokia forma pasiūlyti LRT valdysenos pakeitimus

„Darbo grupė apsispręs, kokia forma sugrįš. Gali būti tai rekomendacijos, gali būti gairės, gali būti labai konkretūs įstatymo projektai, gali būti įstatymo projektai su tam tikromis alternatyvomis. Kai artėsim prie projekto parengimo, tada ir matysim“, – pirmadienį vykusio posėdžio metu kalbėjo J. Olekas.
Pagal reglamentą, darbo grupė turės pateikti išvadas ir siūlymus dėl LRT valdysenos modelio bei jo teisinio reglamentavimo tobulinimo.
Jai siūloma įvertinti dabartinį reguliavimą, išanalizuoti nacionalinio transliuotojo valdymo, priežiūros ir atskaitomybės mechanizmus, įvertinti kitų valstybių patirtį, nustatyti galimas rizikas LRT nepriklausomumui, skaidrumui ir atskaitomybei, išanalizuoti įstaigos finansinių išteklių naudojimo teisinį reglamentavimą, skaidrumo ir efektyvumo užtikrinimo mechanizmus bei parengti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo.
„Yra skirtingų turbūt nuomonių, skirtingų pasiūlymų ir mes tada, kai ateisime su savo produktu, matysime, ar jis taps vieningu, labai sutartu dokumentu, ar liks kažkokia kita forma“, – vėliau po trečiojo trečiojo darbo grupės posėdžio žurnalistams kalbėjo Seimo pirmininkas J. Olekas.
Konservatorius Vytautas Kernagis sakė, jog kol kas iš 17 narių – 12 politikų ir penkių žiniasklaidos atstovų – sudaryta darbo grupė nediskutuoja dėl esminio klausimo.
„Mes dar kantriai laukiame, žiūrėsime, kaip bus toliau. Aš negaliu taip vienareikšmiškai pasakyti (ar pasitrauksime iš darbo grupės – BNS), bet aš manau, kad tas balto lapo nenaudojimas ir nepradėjimas nuo pradžių kalbėti apie valdyseną – tai turbūt ir bus ta raudonoji linija“, – teigė jis.
Darbo grupė pirmadienį išklausė LRT auditą atlikusios Valstybės kontrolės pristatymą. Taip pat į klausimus atsakė LRT ir Medijų tarybų atstovai.
Ketvirtadienį į posėdį pozicijoms pateikti kviečiama Interneto žiniasklaidos asociacija, Seimo Tyrimų skyrius, Žurnalistų draugija.
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę vykusio posėdžio metu Žurnalistų profesionalų asociacija kartu su LRT iniciatyvine grupe nurodė atsisakantys dalyvauti procese, jei nebus atsižvelgta į Medijų tarybos siūlymą į darbo grupę įtraukti daugiau ekspertų.
Tai reikštų, jog ją papildyti turėtų trys atstovai iš Žurnalistų draugijos, akademinės institucijos bei Kultūros periodinių leidinių asociacijos.
Pasak J. Oleko, trečiadienį Seimo valdyba turėtų dar kartą tartis dėl darbo grupės sudėties.
Kaip rašė BNS, apie sprendimą sudaryti darbo grupę, siekiant parengti LRT įstatymo pataisas dėl jos valdysenos keitimo, paskelbta gruodžio pabaigoje po Seimo frakcijų lyderių susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
Po šio susitikimo šalies vadovas pareiškė, kad valdantieji pažadėjo netaikyti skubos svarstytoms LRT įstatymo pataisoms, o opozicija – specialiai projekto svarstymo nevilkinti.
Valdantieji planavo dar gruodžio viduryje skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Opozicijos atstovai, siekdami stabdyti projekto priėmimą skubos tvarka, paskutinėmis Seimo rudens sesijos dienomis taikė parlamentinę filibusterio taktiką, jie registravo apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai pataisai.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
