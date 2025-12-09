Opozicija: Seime sustabdysime planą perimti visuomeninį transliuotoją

„Dabar visa našta ir atsakomybė yra ant socialdemokratų pečių, nuo jų priklausys ar bus tas įstatymas, ar nebus. Akivaizdu, kad tai yra intervencija į nepriklausomą transliuotoją, intervencija grubi, bandant tam tikra prasme pasidaryti pertrauką pagal save“, – žurnalistams Seime teigė L. Kasčiūnas.
„Yra planas kaip keisti vadovę, kaip perimti transliuotoją ir tai yra planas, kurį mes sustabdysime. Net neabejoju, kad Seime pavyks jį sustabdyti“, – akcentavo jis.
V. Čmilytė-Nielsen: šiame žygyje dalyvauja ir prezidentas
Savo ruožtu Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen svarsto, jog šios įstatymo pataisos buvo iš anksto suderintos ir su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Tokiais veiksmais mėginama mažinti žiniasklaidos nepriklausomumą ir silpninti kritinę žiniasklaidą“, – žurnalistams teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Manau, kad šie veiksmai prieš žiniasklaidos laisvę yra derinti su prezidentu. Tiesą pasakius, tuo net neabejoju. Jis arba vengia pasisakyti tomis temomis, arba sudaro distancijos įspūdį (...) Manau, kad jis dalyvauja šiame žygyje prieš žiniasklaidos nepriklausomumą, prieš faktais grįstą žiniasklaidą“, – pabrėžė politikė.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Seimo Kultūros komitetas nusprendė pavesti Vilniaus universiteto ekspertams atlikti inicijuojamo įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką, poveikio vertinimą.
Iki kol vertinimo išvados nebus pateiktos, įstatymo pataisos negalės būti svarstomos nei Seime, nei Kultūros komitete.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį teigė, kad netrukus parlamente turėtų būti registruotas naujas įstatymo projektas dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos.
ELTA primena, kad Seimas po pateikimo yra pritaręs siūlymui supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Savo ruožtu žurnalistų bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas ir įspėja, kad jos kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, panašėja į bandymą užvaldyti LRT.
Kritiką siūlomoms pataisoms yra išreiškusios ir tarptautinės žiniasklaidos organizacijos.
Naujausi komentarai