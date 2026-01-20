 Nuo Žemaitaičio kliuvo ne tik jaunuoliui

Vaizdo įrašai
2026-01-20 10:56 kauno.diena.lt inf.

„Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio elgesys per susitikimą su žmonėmis Vilkaviškyje ne tik įžiebė kalbų ir vertinimų audrą – veiksmų ėmėsi ir Generalinė prokuratūra. Socialiniuose tinkluose paviešinti vaizdo įrašai rodo, kad nuo politiko kliuvo ne tik jaunuoliui, bet ir vyresnio amžiaus žmogui.

Nuo Žemaitaičio kliuvo ne tik jaunuoliui / Dzūkijos kultūros asamblėjos vaizdo įrašo stop kadras

„Kultūringą elgesį akcentuoti mėgstantis „politikas ir diplomatijos žvaigždė“ Remigijus Žemaitaitis ir toliau demonstruoja savo santykius su Lietuvos regionu. Šiandien RŽ išbandė naują komunikacijos priemonę  – prieš protestuojantį asmenį nukreiptą fizinį smurtą bibliotekoje. Ne veltui sakėme – „Šalin kanopas“, nes nieko nėra bjauriau, kaip matyti jas įdarbintas. Veiksmo įvykis užfiksuotas Vilkaviškio bibliotekoje“, – pirmadienį feisbuke skelbė Dzūkijos kultūros asamblėja.

Jų paviešintame vaizdo įraše matyti, kad miniai skanduojant „Namo, namo, melagis namo“ R. Žemaitaitis apstumdo ne tik jaunuolį, bet ir toliau tęsia agresyvius veiksmus – kliūva ir vyresnio amžiaus asmeniui. Jis, kaip matyti vaizdo įraše, taip pat yra apstumdomas. 

Dzūkijos kultūros asamblėjos vaizdo įrašas.

Umberto Masi vaizdo įrašas.

tam susireikšminusiam veikėjui nepakenktų 15 parų "atgailos", o gal jis iš skūros neriasi, mėgindamas įtikinti socdemus, kad reikia jo chebrytę stumti kuo toliau nuo savęs?Ir tokiu atveju tapęs "tautos kankiniu" dar daugiau sekėjų susirinks...
0
0
neišmanau
Ar turi teisę opozicijos atstovai neleisti i susitikimą su žmonėmis.
0
-1
