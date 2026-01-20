Nuo Žemaitaičio kliuvo ne tik jaunuoliui

„Kultūringą elgesį akcentuoti mėgstantis „politikas ir diplomatijos žvaigždė“ Remigijus Žemaitaitis ir toliau demonstruoja savo santykius su Lietuvos regionu. Šiandien RŽ išbandė naują komunikacijos priemonę – prieš protestuojantį asmenį nukreiptą fizinį smurtą bibliotekoje. Ne veltui sakėme – „Šalin kanopas“, nes nieko nėra bjauriau, kaip matyti jas įdarbintas. Veiksmo įvykis užfiksuotas Vilkaviškio bibliotekoje“, – pirmadienį feisbuke skelbė Dzūkijos kultūros asamblėja.
Jų paviešintame vaizdo įraše matyti, kad miniai skanduojant „Namo, namo, melagis namo“ R. Žemaitaitis apstumdo ne tik jaunuolį, bet ir toliau tęsia agresyvius veiksmus – kliūva ir vyresnio amžiaus asmeniui. Jis, kaip matyti vaizdo įraše, taip pat yra apstumdomas.
Dzūkijos kultūros asamblėjos vaizdo įrašas.
Umberto Masi vaizdo įrašas.
(be temos)
(be temos)