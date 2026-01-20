LRT vadovė: nekviesti Žemaitaičio į laidas jokiu būdu nebuvo mano sprendimas

„Norėčiau akcentuoti, kad tai jokiu būdu nebuvo mano sprendimas, tokiais klausimais aš sprendimų nepriimu ir nepriimsiu, tai yra redakcijų reikalas“, – LRT tarybos posėdyje antradienį sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Ji teigė, kad žinojo apie redaktorių ir žurnalistų diskusijas nekviesti R. Žemaitaičio į tiesiogines laidas.
„Tačiau iš LRT žurnalistų reakcijos paaiškėjo, kad diskusijų buvo nepakankamai, netrukus viduje organizuosime platesnes diskusijas su žurnalistais tiek šiuo, tiek panašiais klausimais“, – kalbėjo LRT generalinė direktorė.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę LRT pareiškė, jog nebekvies R. Žemaitaičio į tiesiogines laidas ir tokią poziciją grindė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sprendimu, jog savo pasisakymais apie transliuotoją politikas pažeidė politikų elgesio kodeksą. Tačiau dalis LRT žurnalistų viešai pareiškė, kad tokiam sprendimui nepritaria. Po kelių valandų transliuotojas atsitraukė nuo šio sprendimo ir pripažino padaręs klaidą.
Pasak M. Garbačiauskaitės-Budrienės, pradėtas vidinis tyrimas leis nusistatyti aiškų procesą, kaip ateityje priimti tokio pobūdžio sprendimus, susijusius su žurnalistų darbu.
LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė posėdžio metu teigė, kad redaktorių sprendimas buvo „neišdiskutuotas ir skubotas“.
„Dėl jo aš nuoširdžiai atsiprašau“, – sakė ji.
Pasak I. Larionovaitės, tokios iniciatyvos ji ėmėsi po „eilinio politikų spaudimo“, kas turi ateiti į visuomeninio transliuotojo laidas.
„Asmeninių žinučių, kurias gavau, aš šiuo metu necituosiu ir viešai neįvardinsiu, kas ir kokiu būdu darė spaudimą, bet jeigu tarybos nariai norės, aš jums jas galėsiu parodyti“, – kalbėjo LRT televizijos atstovė.
„Mes labai dažnai susiduriame su situacijomis, kai kviečiami pašnekovai mums kelia sąlygas, nurodo, su kuo jie diskutuos, su kuo jie nediskutuos, renkasi vedėjus, nurodo, ką reikia kviesti“, – sakė ji.
Anot I. Larionovaitės, toks politinis spaudimas ne tik LRT, bet ir visai Lietuvos žiniasklaidai yra nepriimtinas.
„Negalima mūsų žurnalistų viešoje erdvėje įžeidinėti ir jų žeminti“, – teigė ji.
I. Larionovaitė sakė, kad šią situaciją jau aptarė ir su R. Žemaitaičiu.
„Šiuo metu pradėtas tyrimas, mano veiksmai bus įvertinti“, – kalbėjo LRT televizijos naujienų vadovė.
LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas anksčiau BNS teigė, kad toks sprendimas galimai neatitinka transliuotojo misijos užtikrinti nuomonių įvairovę.
