Po Žemaitaičio apsistumdymo su jaunuoliu policija ėmėsi veiksmų

Renkama medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo, antradienį paskelbė Policijos departamentas.
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad incidentas įvyko pirmadienį, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per susitikimą su gyventojais apstumdė į jį atvykusį jaunuolį.
Policijos pranešime teigiama, kad Seimo narys, gimęs 1982 metais, galimai panaudodamas fizinę jėgą, pro duris išstūmė vyrą, gimusį 1999 metais.
Vaizdo įrašu, kuriame matyti jauną vaikiną pastumiantis „aušriečių“ lyderis, socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį pasidalino Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi.
Prieš susitikimą viešojoje erdvėje ėmė plisti nuotraukos, kuriose buvo matyti ant durų prisegtas lapas su tekstu, kuriame rašoma, jog į renginį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vykusiame susitikime susirinko keliolika protestuotojų, kurie buvo nešini plakatais.
Incidento liudininkas naujienų portalui „Delfi“ teigė, kad R. Žemaitaičio apstumdytas vaikinas rankose laikė didelę lentą. Nors portalui komentavęs moksleivis sakė nematęs, kas ant jos buvo parašyta, kiti liudininkai pasakojo, jog užrašas skelbė „Ruzzija“, o ant lentos pavaizduota rodyklė vedė pastato išėjimo link.
Ant kitų plakatų, anot incidento liudininkų, buvo užrašai „Žemaitaiti, eik žemyn“ ir „Tau vyšnios Suvalkijoje neprisirps“.
