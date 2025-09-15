Nausėda sureagavo į „Bild“ informaciją: man nieko nėra žinoma apie tą droną

„Manau, kad tai nėra pagrįsta. Jeigu yra referuojama į solidžius leidinius – tie leidiniai irgi kartais nebūna tokie solidūs ir daro klaidų. Konkrečiai apie tą droną, kuris skrido tą dieną, 10 valandą, – man nieko nežinoma, kaip nežinoma ir kitiems“, – LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Taip, iš tikrųjų, naikintuvai kilo į orą, bet kilo ne dėl šito drono apie kurį čia kalbama (...)“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, S. Skvernelis sakė, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) jau artimiausiu metu turėtų pradėti aiškintis, ar praėjusią savaitę, į Lenkijos teritoriją įskridus kelioms dešimtims rusiškų dronų, keli bepiločiai nekirto ir Lietuvos sienos. Anot jo, jei tokia informacija iš tiesų buvo slepiama – už tai, veikiausiai, atsakinga D. Šakalienė.
„Kariuomenė paneigė, bet mes žinome, kad kariuomenė neigia arba tyli vien dėl to, kad tokia yra ministrės Šakalienės valia ir nurodymas. Tai tampa vieša paslaptimi – tai, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijoje. Kaip daromas spaudimas, kaip šokdinami karininkai, generolai, kad būtų informacija dozuojama, kad nepakenktų ministrės įvaizdžiui“, – LRT televizijai sekmadienį sakė S. Skvernelis.
Savo ruožtu D. Šakalienė teigė, kad gandus dėl oro erdvę pažeidusių bepiločių paneigė Lietuvos kariuomenės atstovai.
Vokiečių leidinys „Bild“ praėjusį trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
