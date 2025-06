Nausėda: naujasis sankcijų Rusijai paketas – vienas stipriausių

„Jis tikrai apima energetiką, jis apima bankus, vadinamąjį Shadow Fleet (šešėlinį laivyną – BNS). Jis tikrai galėtų papildomą smūgį suduoti Rusijos ekonomikai“, – prieš Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimą Briuselyje žurnalistams sakė G. Nausėda.

„Labai tikiuosi, kad jisai bus rimtas, kad jis bus griežtas, nes jis yra, leisiu sau taip pasakyti, vienas iš stipriausių paketų, kuriuos prisimenu per pastaruosius pusantrų metų“, – pabrėžė jis.

Naujomis sankcijomis Maskvai siekiama pažaboti Rusijos energetinių išteklių eksportą, sumažinant šalies parduodamai naftai nustatytą viršutinę kainų ribą, taip pat dar labiau apriboti šalies bankų veiklą.

Birželio pradžioje Europos Komisija pasiūlė Rusijos eksportuojamos naftos kainų „lubas“ sumažinti nuo dabartinių 60-ies (52,5 euro) iki 45 JAV dolerių (39 eurų) už barelį.

Šalies vadovas pabrėžė, kad dėl Irano ir Izraelio konflikto brangstant naftai, bloko lyderiams dėl šių „lubų“ gali būti sunku susitarti.

„Jos kyla ir, deja, jos šiuo metu dėl įtampos yra pasmerktos kilti. Tai daro mūsų uždavinį sunkesniu, bet nepaisant to, mes vis tiek sieksime“, – sakė G. Nausėda.

Prezidentas dar akcentavo, kad naftos brangimas naudingas Rusijai.

„Didžiausia problema, kad nepaisant to, jog Iranas yra Rusijos sąjungininkas ir Rusija tiesiogiai kaip ir apgailestauja dėl to, kas vyksta, bet kita vertus, pripažinkime, patyliukais trina rankas, nes svarbiausias faktorius – naftos kainos, kurios maitina karą Ukrainoje ir maitina Rusijos ekonomiką. Jos kyla ir, deja, jos šiuo metu dėl įtampos yra pasmerktos kilti. Tai daro mūsų uždavinį sunkesniu, bet nepaisant to, mes vis tiek sieksime“, – teigė G. Nausėda.

ES planams labiau sankcionuoti Rusijos energetinius išteklius labiausiai prieštarauja juos importuojančios ir draugiškiausios Kremliui bloko šalys Slovakija bei Vengrija. Jos kiek anksčiau šią savaitę pranešė, kad blokuos naujausias sankcijas.

Bratislava ir Budapeštas nėra patenkintos kitu Europos Komisijos siūlymu – iki 2027 metų visiškai uždrausti rusiškų dujų importą.