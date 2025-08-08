Antonio Costa: Gazos kontrolės planas „turi turėti pasekmių“ ES ir Izraelio santykiams

„Primygtinai raginu Izraelio vyriausybę persvarstyti savo sprendimą“, – parašė A. Costa socialiniame tinkle „X“.
„Padėtis Gazoje tebėra dramatiška, o šis Izraelio vyriausybės sprendimas ją tik dar labiau pablogins“, – pridūrė jis.
Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) anksčiau penktadienį taip pat paragino Izraelį persvarstyti savo planą perimti Gazos miesto kontrolę.
Ji taip pat paragino islamistus paleisti visus įkaitus ir leisti nedelsiant ir netrukdomai suteikti humanitarinę pagalbą Gazos Ruože.
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Europos Komisija, Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.
Europos blokui sunku imtis veiksmų dėl karo Gazos Ruože, nes jo šalys yra susiskaldžiusios tarp tvirtų Izraelio rėmėjų, tokių kaip Vokietija, ir tų, kurie labiau palaiko palestiniečius, kaip kad Ispanija.
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) praėjusį mėnesį užsiminė apie keletą galimybių nubausti Izraelį, kai šis buvo pripažintas kaltu dėl bendradarbiavimo susitarimo su ES pažeidimo.
Briuselis vėliau pasiūlė sustabdyti Izraelio prieigą prie ES finansavimo technologijų startuoliams, tačiau valstybės narės šio pasiūlymo dar nepatvirtino.
ES praėjusį mėnesį taip pat sudarė susitarimą dėl pagalbos teikimo Gazos Ruožui padidinimo, tačiau aukšto rango pareigūnai teigė, kad jis įgyvendintas tik iš dalies.
Vokietija penktadienį dramatiškai pakeitė kursą, pareikšdama, kad sustabdys karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože, eksportą į Izraelį.
Tuo tarpu Belgija paskelbė, kad iškviečia Izraelio ambasadorių, kad pareikštų visišką nepritarimą planams perimti karinę Gazos kontrolę.
Atrodo, kad tonas keičiasi ir Briuselyje.
Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Teresa Ribera ketvirtadienį „Politico“ portalui paskelbtuose komentaruose teigė, kad Izraelio požiūris „labai panašus“ į genocidą, turėdama omenyje karo nuniokotoje Gazoje badaujančius, perkeltus ir žūstančius žmones.
