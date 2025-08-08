Ruginienė ir Nausėda aptarė Regionų ministeriją: pasiūliau kitokių idėjų

„Apsikeitėme tam tikromis pozicijomis ir nuomonėmis. Ta idėja (steigti Regionų ministeriją – ELTA) tikrai yra, juolab, kad atskiros ministerijos jau yra pradėjusios tam tikrus su tuo susijusius darbus“, – penktadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Tiesa, aš pasiūliau ir kitokių idėjų, todėl tikiuosi, kad prezidentas jas įvertins ir apmąstys, o tą klausimą nukelsime į kitą savaitę“, – patikino kandidatė tapti ministre pirmininke.
Paklausta, ar naujai institucijai galėtų vadovauti laikinasis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigė su prezidentu apie tai nekalbėjusi.
ELTA primena, kad anksčiau šią savaitę I. Ruginienė suabejojo G. Palucko Vyriausybės svarstytos idėjos steigti Regionų ministerijai. Jos manymu, naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.
LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ visuomenės apklausa anksčiau parodė, kad naujos institucijos steigimui nepritaria daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų – 67 proc.
Idėjai steigti Regionų ministeriją praėjusių metų rugsėjį palaikymą išreiškė šalies vadovas G. Nausėda.
Apie tai, kad nauja ministerija sustiprintų regionus, yra kalbėjęs šiuo metu laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Interviu Eltai jis buvo nurodęs, kad nauja Regionų ministerija Lietuvoje galėtų pradėti veikti jau 2026 m.
Įstatymų paketą dėl Regionų ministerijos atsistatydinusi XIX-oji Vyriausybė planavo parengti ir pateikti Seimui dar šiais metais.
