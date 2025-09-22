Nausėda lankosi Niujorke, septintą kartą skaitys pranešimą JT Generalinėje Asamblėjoje

G. Nausėdos kreipimasis į pasaulio valstybių lyderius numatomas antradienį. Šalies vadovo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama pasaulio ginkluotų konfliktų vertinimui, Jungtinių Tautų reformos būtinybei, atsakomybei už Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
Kaip skelbia Prezidentūra, vizito metu G. Nausėda taip pat pasisakys 5-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, „Concordia“ viršūnių susitikime, taip pat prezidentų diskusijoje „Europos energetinės nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas“.
Tradiciškai renginio paraštėse vyks Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu (Antoniju Guterišu).
Prezidentas dalyvaus ir kasmetiniame Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rengiamame priėmime valstybių vadovams, taip pat numatyti dvišaliai susitikimai, interviu Lietuvos ir tarptautinei žiniasklaidai.
Vizito metu ypatingas dėmesys bus skiriamas ekonominei diplomatijai ir gynybos pramonės bendradarbiavimui – G. Nausėda atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą „Lietuva – gynybos investicijų ir partnerystės traukos centras“.
Per vizitą Prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Ji Niujorke dalyvaus Jungtinių Tautų būstinėje vyksiančiame bendrame Lietuvos ir Ukrainos renginyje „Mokymasis išlikti stipriems: švietimas – Ukrainos atsparumo stuburas“, pirmųjų ponių ir ponų renginyje „80 JT metų: pirmųjų ponių ir ponų vaidmuo vienijantis dėl taikos ir klestėjimo“ bei aukšto lygio renginyje „Ukrainos vaikų sugrąžinimas“.
Pirmoji ponia Niujorke taip pat dalyvaus priėmime „Kurkime ateitį kartu“ JAV pirmosios ponios Melanios Trump kvietimu Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos proga, taip pat lankysis Maironio lituanistinėje mokykloje.
Prezidentas kartu su pirmąja ponia susitiks su Niujorko lietuvių bendruomene, lankysis Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) būstinėje.
