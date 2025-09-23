Budrys tikisi ryžtingų NATO sprendimų: kad būtų ne gėda

„Kad išėjus iš posėdžio visiems būtų ne gėda, nes dabar mūsų pasvarstymai ir vien tik diskusijos nėra pakankamas atsakas Rusijai taip nesielgti“, – pirmadienį teigė Niujorke darbo vizitu viešintis K. Budrys.
Anot jo, po Lenkijos incidento, kada į šios šalies oro erdvę įskrido 20 dronų, buvo sureaguota iš karto, tačiau vėliau pritrūko Aljanso atsako kitose srityse.
„Mes turime kitą eskalaciją, dabar jau su Estija. Todėl šį sykį sprendimai turi būti dėl pajėgų didinimo. Tas yra svarbiausia – pažeidinėjate oro erdvę, atsiranda daugiau NATO pajėgumų. Tokia formulė turi būti“, – kalbėjo paskirtasis ministras.
K. Budrys taip pat akcentavo, kad NATO oro policijos misija turėtų būti performuluota – reikėtų orientuoti ją į oro gynybą.
„Suteikti (…) mūsų sąjungininkams, kurie saugo mūsų oro erdvę, taip pat ir teisę priiminėti sprendimus dėl grėsmių šalinimo, tiesiog numušinėti juos (oro erdvę pažeidusius objektus – ELTA)“, – sakė jis.
Pasak paskirtojo ministro, taip pat turi pradėti veikti po incidentų Lenkijoje paskelbta NATO „Eastern Sentry“ operacija, kuri nusidriektų per visą rytinę Aljanso šalių liniją.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35.
Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.
Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę.
Šis incidentas užfiksuotas po to, kai prieš dvi savaites apie 20 Rusijos bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę. Po šios Rusijos provokacijos NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.
Paragino tarptautinę bendruomenę remti Ukrainos teritorinį vientisumą
K. Budrys pirmadienį Niujorke dalyvavo neformaliame Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrų susitikime, kur su penkių Baltijos ir Šiaurės šalių (NB6) ministrais paragino tarptautinę bendruomenę ginti JT Chartijos principus ir nepripažinti Rusijos okupuotų ir aneksuotų Ukrainos teritorijų.
„JT Chartijoje įtvirtintų suverenumo, nepriklausomybės ir teritorinio integralumo principų gynyba – visų mūsų, ne tik Ukrainos, reikalas. Visa tarptautinė bendruomenė privalo raginti Rusiją nutraukti agresijos karą“, – teigiama bendrame ministrų pareiškime.
NB6 ministrai taip pat pabrėžė, kad agresorė Rusija ir jos karo prieš Ukrainą sąjungininkė Baltarusija turi būti ir toliau izoliuojamos tarptautinėje bendruomenėje, kvietė griežtinti sankcijas Rusijai, siekiant užkardyti Rusijos karo mašinos pajėgumus.
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JTGA) 80 sesijos aukšto lygio savaitės paraštėse vykusiame susitikime taip pat dalyvavo Brazilijos, Meksikos ir Indijos užsienio reikalų ministrai.
Su jais buvo aptarti Rusijos agresija prieš Ukrainą ir globalaus saugumo klausimai, kova su sankcijų Rusijai apėjimu ir šešėliniu laivynu, Rusijos pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimo ir trečiųjų šalių karinio dalyvavimo „Zapad-2025“ pratybose klausimai.
ELTA primena, kad užsienio reikalų ministras K. Budrys šią savaitę Niujorke dalyvauja JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos bendruosiuose debatuose ir kituose aukšto lygio renginiuose.
Darbo vizito metu K. Budrys dalyvaus JT Saugumo Tarybos debatuose dirbtinio intelekto ir taikos klausimais, JT aukšto lygio konferencijoje, skirtoje Palestinos klausimui.
Ministras taip pat dalyvaus JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio organizuojamame Transatlantiniame ministrų susitikime be neformaliame ES užsienio reikalų susitikimuose.
Darbo vizito Niujorke metu K. Budrys dalyvaus baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos renginyje, susitiks su žydų organizacijų atstovais, lietuvių bendruomenės nariais, dalyvaus analitinio centro „Atlantic Council“ renginyje energetinio saugumo tema.