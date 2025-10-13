Nausėda: Izraelio įkaitų paleidimas – ilgai lauktas žingsnis taikos link

„Palengvėjimo ir naujos vilties diena – 20 Izraelio įkaitų gyvi grįžo namo, tai žymi ilgai lauktą žingsnį taikos link“, – socialinio tinklo „X“ paskyroje pirmadienį rašė prezidentas.
Jis taip pat padėkojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui už pastangas siekti taikos Artimuosiuose Rytuose.
„Lietuva sveikina D. Trumpo taikos planą ir remia nuolatines tarptautines pastangas paversti šią akimirką ilgalaikiu stabilumu Artimuosiuose Rytuose“, – teigė G. Nausėda.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat teigė besiviliantis, kad Izraelio įkaitų paleidimas pasaulio bendruomenei padės susivienyti siekiant taikos regione.
„Pasirodančios nuotraukos, kuriose matomi žmonės, švenčiantys paliaubas, taip pat Izraelio įkaitai, vėl susijungiantys su savo šeimomis, ir gyvybiškai svarbi humanitarinė pagalba, patenkanti į Gazos Ruožą, suteikia vilties, kad didžiulės kančios pagaliau baigėsi“, – savo „X“ paskyroje teigė jis.
„Prireiks drąsos ir ryžto, kad būtų visiškai įgyvendintas Jungtinių Valstijų prezidento planas ir šie pirmieji žingsniai taptų ilgalaike taika“, – rašė ministras.
Pagal Baltųjų rūmų rugsėjį pristatytą 20 punktų pasiūlymą, Gazos Ruože turi būti skelbiamos paliaubos, „Hamas“ įkaitai iškeičiami į Izraelio kalėjimuose kalinamus palestiniečius, Izraelio kariuomenės išvedama iš Gazos Ruožo, o „Hamas“ turi nusiginkluoti.
Paliaubų plane taip pat numatoma, kad regioną valdys laikinoji palestiniečių technokratų vyriausybė, prižiūrima tarptautinės tarybos.
Pirmadienį ryte „Hamas“ Izraeliui perdavė pirmąją ir antrąją įkaitų grupes.
ELTA primena, kad „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių atstovai 2023 m. spalio 7 d. sukėlė išpuolį Izraelyje netoli sienos su Gazos Ruožu. Tada buvo nužudyta apie 1 tūkst. 200 žmonių ir daugiau kaip 250 paimta įkaitais.
Per ankstesnius ugnies nutraukimus buvo išlaisvinta daugybė įkaitų, tačiau dar buvo likę 47 belaisviai.
Pagal paliaubų susitarimą „Hamas“ turėtų grąžinti 27 įkaitų, kurie mirė arba žuvo nelaisvėje, kūnus, o kartu ir kario, žuvusio 2014 m. per ankstesnį Gazos konfliktą, palaikus.
Tarp asmenų, kuriuos Izraelis turėtų paleisti mainais, yra 250 saugumo sumetimais sulaikytų žmonių, įskaitant daugybę asmenų, nuteistų dėl izraeliečių nužudymo, o apie 1,7 tūkst. žmonių Izraelio kariuomenė sulaikė karo metu Gazos Ruože.
Naujausi komentarai