Nausėda įvertino AfD pergalę: kelia nerimą

„Vertinu kaip nusivylimą, turbūt, deja, tai buvo toks nusivylimas, kurį galima buvo prognozuoti, matant tas sociologines apklausas arba nuotaikas Vokietijoje. Na ir tai, ko gero, patvirtina tai, kad užsienio politika toli gražu nėra vienintelė dedamoji, tuomet, kuomet žmonės eina prie balsavimo urnų ir balsuoja“, – žurnalistams Seime pirmadienį sakė šalies vadovas.
„Populistinių jėgų stiprėjimas ir populistinių jėgų įsigalėjimas kai kuriose Vokietijos žemėse kelia nerimą. Ir be jokios abejonės gali lemti ir tam tikrus svorio centrus nacionalinėje Vokietijos politikoje artimiausiais metais“, – aiškino jis.
BNS skelbė, kad kraštutinių dešiniųjų partija sekmadienį iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose, tačiau jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje.
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