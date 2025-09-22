Nausėda atsakė Andriukaičiui: parašą už ministrus dedu ne kaip notaras

„Gerbiamas Andriukaiti, aš jums atsakau: kadangi dedu parašą, kadangi prisiimu atsakomybę už kiekvieno ministro veiklą – be jokios abejonės, turiu svarų balsą, kada ministras yra skiriamas“, – pirmadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Jeigu dedu parašą, dedu jį ne kaip notaras, o kaip žmogus, kuris yra ir susipažinęs su kandidatu, ir tikisi kandidato sėkmingos veiklos“, – akcentavo jis.
Pasak šalies vadovo, jis prisiima atsakomybę už tvirtinamus kandidatus.
„Kartais įvyksta visko ir kartais tenka nusivilti tais kandidatais, kurie buvo pasiūlyti. Tačiau savo atsakomybę suprantu. Tam tikra prasme, prezidentas pagal pačią Konstituciją yra kiekvienos koalicijos sudėtinė dalis – atsakomybės prasme“, – dėstė prezidentas.
„Pagal Konstituciją, prezidentas prisiima atsakomybę už koalicijos veiklą, konkrečių ministrų veiklą. Kada kažkas atsitinka negero, kada ministrai yra kritikuojami arba kažkurioje vietoje padaro klaidų, kažkodėl niekas nekalba apie tai, kas teikė, kokios partijos filtrus tas ministras praėjo – visi sako: kodėl prezidentas padėjo parašą?“ – akcentavo G. Nausėda.
Kiek anksčiau, V. P. Andriukaitis Eltai teigė, jog dėl sunkumų formuojant Vyriausybę kalčiausias yra prezidentas. Pasak politiko, šalies vadovas buvo labai užsispyręs dėl to, kas turėtų vadovauti Energetikos ministerijai.
„Koalicinėje sutartyje buvo labai aiškiai nubrėžtas susitarimas ir dėl ministerijų. Tai dabar kyla klausimas, kodėl dėl vieno ar kito žmogaus užsispyrimo, šiuo atveju – dėl prezidento, staiga turi būti pakeista koalicijos sutartis ir vėl iš naujo užsuktas visas mechanizmas. Tai nerimta“, – Eltai sakė socialdemokratų garbės pirmininkas.
ELTA primena, kad pirmadienį socialdemokratai su „Nemuno aušra“ pranešė apie sprendimą keistis kuruojamomis Kultūros ir Energetikos ministerijomis.
Vėliau paskirtosios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas Eltai patvirtino, kad premjerė prezidentui G. Nausėdai pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus.
Į „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijoms atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro K. Žuromsko kandidatūrą. Tuo metu į energetikos ministrus socialdemokratai siūlo iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną.
Socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
