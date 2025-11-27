NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse baigia Vengrija, ją tęs Ispanijos kariai

Aviacijos bazėje Šiauliuose ketvirtadienį vyks misiją vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija.
Naujai atvykstantys Ispanijos kariai su aštuoniais naikintuvais „Eurofighter Typhoon“ perims oro policijos misiją iš šiuo metu misiją vykdžiusių Vengrijos karių su keturiais naikintuvais „Gripen“ ir Ispanijos karinių, patruliavusių su aštuoniais „Eurofighter Typhoon“.
Misijoje dalyvavo apie 300 karių, tarp kurių – lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai.
Kaip BNS nurodė Krašto apsaugos ministerija, keturi ispanų naikintuvai bus priskirti oro policijos misijai, o likę keturi rotaciniam oro gynybos modeliui.
Oro policijos vienetų pasikeitimo ceremonijoje dalyvaus krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, NATO Oro pajėgų vadavietės atstovai, šalių ambasadoriai, Šiaulių miesto atstovai.
Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
