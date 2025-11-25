 Ministras dėl kontrabandinių balionų kreipėsi į prokuratūrą: prašo pradėti tyrimą

2025-11-25 15:58
BNS inf.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos leidžiamų kontrabandinių balionų, antradienį pranešė Susisiekimo ministerija.

Ministras dėl kontrabandinių balionų kreipėsi į prokuratūrą: prašo pradėti tyrimą / Asociatyvi J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

