Ministras dėl kontrabandinių balionų kreipėsi į prokuratūrą: prašo pradėti tyrimą
2025-11-25 15:58
Susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos leidžiamų kontrabandinių balionų, antradienį pranešė Susisiekimo ministerija.
Ministras dėl kontrabandinių balionų kreipėsi į prokuratūrą: prašo pradėti tyrimą / Asociatyvi J. Kalinsko/ELTOS nuotr.
