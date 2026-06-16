Mindaugas Sinkevičius: teisinės išlaidos mano „čekiukų“ byloje siekė 10 tūkst. eurų, nuolaidų nebuvo

Apie tai jis pranešė antradienį „Delfi“ laidoje.
„Nepasakysiu labai tiksliai (sumos – ELTA), man atrodo virš 10 tūkst. eurų, (kainavo paslaugos – ELTA), (…) jokių nuolaidų ten nebuvo“, – sakė M. Sinkevičius.
Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau antradienį paskelbė, kad kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis M. Sinkevičius padengė teisines išlaidas savo „čekiukų“ byloje.
Anot visuomenininko, per žurnalistinį tyrimą įvertinus socdemų lyderio deklaruotas pajamas, kilo abejonių, ar M. Sinkevičius galėjo pats savo lėšomis padengti teisines išlaidas byloje.
Teigiama, jog viso teisinio proceso metu M. Sinkevičių skirtingos instancijos teismuose porą metų atstovavo vienos brangiausių šalyje advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, o teisinės išlaidos net ir konservatyviai vertinant galėjo būti ne mažesnės kaip 40–50 tūkst. eurų.
Tuo metu M. Sinkevičius 2023 m. turto deklaracijoje, pasak A. Tapino, nurodyta tik 16,8 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Skelbiama, jog kontoroje „Ellex Valiūnas“ asocijuota partnere dirba ir M. Sinkevičiaus sesuo Rūta Jasilionė.
A. Tapino teigimu, M. Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad „čekiukų“ byloje patirtas teisines išlaidas padengė pats.
Visgi LSDP lyderis antradienį patvirtino, kad paslaugas advokatų kontorai apmokėjo pats.
„Sąskaitas teisinių paslaugų aš apmokėjau pats, tos sąskaitos berods buvo trys, aš tikrai neatsimenu, nes buvo trys etapai teisinio bylinėjimosi, nepasakysiu tiksliai sumos, nenoriu spekuliuoti, manau, kad tai reikšminga suma“, – teigė M. Sinkevičius.
„Taip, mokėjau pats, taip, be to, kad buvau dirbantis asmuo, turiu tėvus, kurie dirba ir gali padėti sūnui“, – sakė jis, patikslindamas nepamenantis, ar jo tėvai prisidėjo apmokant sąskaitą, tikino, kad per visą teisinį procesą jie jį palaikė „morališkai“.
Taip, mokėjau pats, taip, be to, kad buvau dirbantis asmuo, turiu tėvus, kurie dirba ir gali padėti sūnui.
Kaip skelbė ELTA, apie tai, kad ketina imtis atsakomybės eiti premjero pareigas, M. Sinkevičius paskelbė antradienį.
Birželio pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Praėjusių metų kovą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog M. Sinkevičiaus veiksmai „čekiukų“ byloje negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Kasacinis teismas nurodė, kad šioje byloje anksčiau sprendimus priėmę teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino M. Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo. Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai buvo panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta.
Palankaus teismo sprendimo sulaukęs M. Sinkevičius grįžo į Jonavos mero postą, taip pat atnaujino narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, vėliau buvo išrinktas jos pirmininku, o antradienį paskelbė sieksiąs tapti premjeru.
Anksčiau teisėsaugos surinktais duomenimis, M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per ketverius metus pateikė 16 suklastotų išmokų avanso apyskaitų, kuriose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, internetinės televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas (iš viso 1 487 eurų) ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino.
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